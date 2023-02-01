Жители новых регионов смогут получить миллиарды рублей на президентском конкурсе

01 февраля 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Общий фонд конкурса на получение президентских грантов составил четыре млрд рублей, отметил Роман Карманов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители новых территорий России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — поборются за получение президентских грантов за проекты в сфере культуры, искусства, креативных индустрий. 1 февраля в Луганске стартовала заявочная кампания второго грантового конкурса, общий фонд которого составит четыре млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. «Сегодня на сайте фондкультурныхинициатив.рф начался прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года, общий фонд которого составит четыре млрд рублей. Заявочная кампания открылась традиционным образовательным вебинаром, в этот раз он для меня, команды Фонда и всей страны, особенный. В эфире в наших социальных сетях прошла трансляция встречи с творческими командами новых территорий России. Мы надеемся увидеть, в частности, много заявок от жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Роман Карманов. По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив, конкурс имеет девять тематических направлений. «Одно из них — „Мы вместе“. Оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в общее историко-культурное пространство страны. Заявочная кампания продлится до 20 марта, мы ждем проекты из всех 89 регионов нашей страны», — добавил Карманов. По инициативе Владимира Путина в 2021 году был создан Президентский фонд культурных инициатив. Прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года начался 1 февраля. Принять участие в нем могут негосударственные организации, индивидуальные предприниматели России. Полученные гранты должны быть направлены на развития творческих сфер с 1 августа по 31 декабря 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители новых территорий России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей — поборются за получение президентских грантов за проекты в сфере культуры, искусства, креативных индустрий. 1 февраля в Луганске стартовала заявочная кампания второго грантового конкурса, общий фонд которого составит четыре млрд рублей. Об этом рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. «Сегодня на сайте фондкультурныхинициатив.рф начался прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года, общий фонд которого составит четыре млрд рублей. Заявочная кампания открылась традиционным образовательным вебинаром, в этот раз он для меня, команды Фонда и всей страны, особенный. В эфире в наших социальных сетях прошла трансляция встречи с творческими командами новых территорий России. Мы надеемся увидеть, в частности, много заявок от жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Роман Карманов. По словам генерального директора Президентского фонда культурных инициатив, конкурс имеет девять тематических направлений. «Одно из них — „Мы вместе“. Оно сфокусировано на интеграции новых российских регионов в общее историко-культурное пространство страны. Заявочная кампания продлится до 20 марта, мы ждем проекты из всех 89 регионов нашей страны», — добавил Карманов. По инициативе Владимира Путина в 2021 году был создан Президентский фонд культурных инициатив. Прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года начался 1 февраля. Принять участие в нем могут негосударственные организации, индивидуальные предприниматели России. Полученные гранты должны быть направлены на развития творческих сфер с 1 августа по 31 декабря 2024 года.