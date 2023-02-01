Губернатор ХМАО озвучила количество ошибочно мобилизованных жителей

Губернатор Комарова: 247 жителей ХМАО мобилизовали с нарушениями
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что 247 человек мобилизованы с нарушениями Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о 247 жителях региона, которых мобилизовали с нарушениями. Об этом глава региона заявила во время итоговой коллегии окружной прокуратуры, передает журналист URA.RU.

«Одним из приоритетов взаимодействия органов власти и прокуратуры должно стать обеспечение защиты участников СВО и членов их семей. Задача здесь — быть на постоянной связи с гражданами и оперативно реагировать, при необходимости менять алгоритмы действий. В этой связи упомяну о важном показателе — 247 человек мобилизованы с нарушениями», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, который также принимал участие в итоговой коллегии, раскритиковал югорских прокуроров. Причиной стало снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции, а также незаконном обороте наркотиков.

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о 247 жителях региона, которых мобилизовали с нарушениями. Об этом глава региона заявила во время итоговой коллегии окружной прокуратуры, передает журналист URA.RU. «Одним из приоритетов взаимодействия органов власти и прокуратуры должно стать обеспечение защиты участников СВО и членов их семей. Задача здесь — быть на постоянной связи с гражданами и оперативно реагировать, при необходимости менять алгоритмы действий. В этой связи упомяну о важном показателе — 247 человек мобилизованы с нарушениями», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, который также принимал участие в итоговой коллегии, раскритиковал югорских прокуроров. Причиной стало снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции, а также незаконном обороте наркотиков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...