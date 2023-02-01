Губернатор ХМАО озвучила количество ошибочно мобилизованных жителей

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила о 247 жителях региона, которых мобилизовали с нарушениями. Об этом глава региона заявила во время итоговой коллегии окружной прокуратуры, передает журналист URA.RU.
«Одним из приоритетов взаимодействия органов власти и прокуратуры должно стать обеспечение защиты участников СВО и членов их семей. Задача здесь — быть на постоянной связи с гражданами и оперативно реагировать, при необходимости менять алгоритмы действий. В этой связи упомяну о важном показателе — 247 человек мобилизованы с нарушениями», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU писало, что замгенпрокурора РФ Сергей Зайцев, который также принимал участие в итоговой коллегии, раскритиковал югорских прокуроров. Причиной стало снижение числа выявленных преступлений в сфере коррупции, а также незаконном обороте наркотиков.
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