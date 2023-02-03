Новые территории России вошли в Южный военный округ

Новые российские территории будут относиться к Южному военному округу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Новые российские регионы стали частью Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — передает РБК со ссылкой на Минобороны. Они отражены на карте военных округов на сайте Минобороны.
ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года в результате референдумов. Соответствующие договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным совместно с руководством этих субъектов.
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