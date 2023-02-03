Новые территории России вошли в Южный военный округ

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, сметанина ольга, антипина елена, жгут, женская гвардия урала
Новые российские территории будут относиться к Южному военному округу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые российские регионы стали частью Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — передает РБК со ссылкой на Минобороны. Они отражены на карте военных округов на сайте Минобороны.

ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года в результате референдумов. Соответствующие договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным совместно с руководством этих субъектов.

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Новые российские регионы стали частью Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Зона ответственности Южного военного округа расширена на ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области», — передает РБК со ссылкой на Минобороны. Они отражены на карте военных округов на сайте Минобороны. ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года в результате референдумов. Соответствующие договоры были подписаны президентом России Владимиром Путиным совместно с руководством этих субъектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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