03 февраля 2023

Житель ХМАО, нашедший ружье в лесу, пойдет под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина не владел лицензией и нашел ружье в лесу Фото:

В Урае (ХМАО) уголовное дело за незаконное хранение оружия в отношении 39-летнего жителя направлено в суд. Как сообщается на сайте УМВД по ХМАО, мужчина нашел ружье в лесу.

«В результате проведенной экспертизы было установлено, что предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. Обвиняемый пояснил, что оружие он нашел в лесу», — уточнили в ведомстве. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Также за прошедший год жители региона добровольно сдали около 30 единиц незаконного оружия.

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В Урае (ХМАО) уголовное дело за незаконное хранение оружия в отношении 39-летнего жителя направлено в суд. Как сообщается на сайте УМВД по ХМАО, мужчина нашел ружье в лесу. «В результате проведенной экспертизы было установлено, что предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. Обвиняемый пояснил, что оружие он нашел в лесу», — уточнили в ведомстве. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет. Ранее сообщалось, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Также за прошедший год жители региона добровольно сдали около 30 единиц незаконного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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