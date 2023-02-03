Житель ХМАО, нашедший ружье в лесу, пойдет под суд

В Урае (ХМАО) уголовное дело за незаконное хранение оружия в отношении 39-летнего жителя направлено в суд. Как сообщается на сайте УМВД по ХМАО, мужчина нашел ружье в лесу.
«В результате проведенной экспертизы было установлено, что предмет является гладкоствольным огнестрельным оружием, обрезом одноствольного охотничьего ружья 16 калибра. Обвиняемый пояснил, что оружие он нашел в лесу», — уточнили в ведомстве. Мужчине грозит тюремное заключение на срок от трех до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в ХМАО за 2022 год сотрудники Росгвардии конфисковали у жителей из незаконного хранения 1,4 тысячи единиц оружия, а также семь тысяч патронов. Также за прошедший год жители региона добровольно сдали около 30 единиц незаконного оружия.
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