03 февраля 2023
02 февраля 2023

Мэр из ЯНАО встал на коньки. Фото

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских посетил каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Доклад Кобылкина в Заксобрании, портрет, жаромских дмитрий
Дмитрий Жаромских использует любую возможность, чтобы выбраться на каток (фото из архива) Фото:

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских побывал на катке на Юбилейной площади. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Пусть зима на Ямале и длится долго, все же используем любую возможность, чтобы выбраться на каток. А вы любите кататься? Часто бываете на катке на Юбилейной?» — написал мэр.

Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы. На прогулку он отправился с коллегами.

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Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских побывал на катке на Юбилейной площади. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Пусть зима на Ямале и длится долго, все же используем любую возможность, чтобы выбраться на каток. А вы любите кататься? Часто бываете на катке на Юбилейной?» — написал мэр. Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы. На прогулку он отправился с коллегами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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