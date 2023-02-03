Дмитрий Жаромских использует любую возможность, чтобы выбраться на каток (фото из архива)
Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских побывал на катке на Юбилейной площади. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«Пусть зима на Ямале и длится долго, все же используем любую возможность, чтобы выбраться на каток. А вы любите кататься? Часто бываете на катке на Юбилейной?» — написал мэр.
Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы. На прогулку он отправился с коллегами.
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