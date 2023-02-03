Мэр из ЯНАО встал на коньки. Фото

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских посетил каток

04 февраля 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Жаромских использует любую возможность, чтобы выбраться на каток (фото из архива) Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских побывал на катке на Юбилейной площади. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Пусть зима на Ямале и длится долго, все же используем любую возможность, чтобы выбраться на каток. А вы любите кататься? Часто бываете на катке на Юбилейной?» — написал мэр. Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы. На прогулку он отправился с коллегами. Тelegram-канал Дмитрия Жаромских

Глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских побывал на катке на Юбилейной площади. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Пусть зима на Ямале и длится долго, все же используем любую возможность, чтобы выбраться на каток. А вы любите кататься? Часто бываете на катке на Юбилейной?» — написал мэр. Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда Алексей Титовский оценил работу лыжной базы. На прогулку он отправился с коллегами.