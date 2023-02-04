Депутат Соломатина извинилась за идею признать антиваксеров экстремистами

04 февраля 2023 в 20:36 Размер текста - 17 +

В Госдуме считают, что вакцинация должна оставаться добровольной Фото: Денис Моргунов © URA.RU Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина извинилась за свои слова о том, что противников вакцинации нужно начать признавать экстремистами. Она отметила, что вопрос прививок — личное дело каждого. «Возможно, где-то я могла высказаться излишне резко. Но, я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя. И я никогда не стану этого делать. Хотела бы извиниться перед всеми, кого задели мои слова», — написала Соломатина в своем telegram-канале . Она отметила, что каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. По словам Соломатиной, этот вопрос обсуждали в Госдуме, однако депутаты пришли к выводу, что вакцинация — «дело сугубо добровольное». Ранее Соломатина заявила, что антипрививочников можно начать признавать экстремистами, так как их деятельность вредит здоровью граждан. По ее словам, в соцсетях противники вакцинации привлекают других людей на свою сторону, а у официальной власти не хватает ресурсов для борьбы с этим. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко заявил URA.RU, что в Госдуме не обсуждается вопрос о признании антиваксеров экстремистами. По его словам, Соломатина, как врач, высказала свою личную и профессиональную точку зрения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина извинилась за свои слова о том, что противников вакцинации нужно начать признавать экстремистами. Она отметила, что вопрос прививок — личное дело каждого. «Возможно, где-то я могла высказаться излишне резко. Но, я точно уверена в том, что делить людей по принципу, а уж тем более записывать кого-то в экстремисты, ни в коем случае нельзя. И я никогда не стану этого делать. Хотела бы извиниться перед всеми, кого задели мои слова», — написала Соломатина в своем telegram-канале. Она отметила, что каждый человек должен ответственно относиться к своему здоровью. По словам Соломатиной, этот вопрос обсуждали в Госдуме, однако депутаты пришли к выводу, что вакцинация — «дело сугубо добровольное». Ранее Соломатина заявила, что антипрививочников можно начать признавать экстремистами, так как их деятельность вредит здоровью граждан. По ее словам, в соцсетях противники вакцинации привлекают других людей на свою сторону, а у официальной власти не хватает ресурсов для борьбы с этим. Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко заявил URA.RU, что в Госдуме не обсуждается вопрос о признании антиваксеров экстремистами. По его словам, Соломатина, как врач, высказала свою личную и профессиональную точку зрения.