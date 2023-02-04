04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Курганской области ищут мужчину, который ушел из дома и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину никто не видел уже несколько дней Фото:

В Зауралье объявили о поисках мужчины, который пропал после выхода из дома. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде.

«Пропал Тюрин Сергей Михайлович, 57 лет (1965 г. р.). Ночью 2 февраля 2023 года он вышел из дома и не вернулся», — указано на странице сообщества отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что рост мужчины 165 см. Он нормального телосложения, с седыми волосами и карими глаза. Пропавший был одет в голубую куртку со светоотражающими полосками, темно-синюю футболку, черное трико и черные утепленные галоши.

URA.RU писало ранее, что на территории Курганской области разыскивали немого мужчину. О его местонахождении ничего не было известно с 31 января. Человека позже нашли живым.

Мужчина пропал в начале февраля
Фото:

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В Зауралье объявили о поисках мужчины, который пропал после выхода из дома. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде. «Пропал Тюрин Сергей Михайлович, 57 лет (1965 г. р.). Ночью 2 февраля 2023 года он вышел из дома и не вернулся», — указано на странице сообщества отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Сообщается, что рост мужчины 165 см. Он нормального телосложения, с седыми волосами и карими глаза. Пропавший был одет в голубую куртку со светоотражающими полосками, темно-синюю футболку, черное трико и черные утепленные галоши. URA.RU писало ранее, что на территории Курганской области разыскивали немого мужчину. О его местонахождении ничего не было известно с 31 января. Человека позже нашли живым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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