Мужчину никто не видел уже несколько дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Зауралье объявили о поисках мужчины, который пропал после выхода из дома. Об этом рассказали в региональном поисковом отряде.

«Пропал Тюрин Сергей Михайлович, 57 лет (1965 г. р.). Ночью 2 февраля 2023 года он вышел из дома и не вернулся», — указано на странице сообщества отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что рост мужчины 165 см. Он нормального телосложения, с седыми волосами и карими глаза. Пропавший был одет в голубую куртку со светоотражающими полосками, темно-синюю футболку, черное трико и черные утепленные галоши.

URA.RU писало ранее, что на территории Курганской области разыскивали немого мужчину. О его местонахождении ничего не было известно с 31 января. Человека позже нашли живым.