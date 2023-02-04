04 февраля 2023
03 февраля 2023

Мэр из ЯНАО поделился, на что потратят деньги, собранные на турнире по волейболу

Мэр из ЯНАО примет участие в турнире по волейболу, средства которого передадут в благотворительный фонд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, волейбол
В благотворительном турнире по волейболу примут участие 32 команды Фото:

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов примет участие в турнире по волейболу, средства которого будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Уже на следующей неделе стартует VI Арктический благотворительный турнир по волейболу. Все взносы от команд, а их заявилось на участие тридцать две, будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине», — говорится в сообщении.

Попов отметил, что в данный момент команды готовятся к участию и активно тренируются. Отборочные матчи пройдут в Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов получил мандат депутата Тюменской областной думы. Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов примет участие в турнире по волейболу, средства которого будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Уже на следующей неделе стартует VI Арктический благотворительный турнир по волейболу. Все взносы от команд, а их заявилось на участие тридцать две, будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине», — говорится в сообщении. Попов отметил, что в данный момент команды готовятся к участию и активно тренируются. Отборочные матчи пройдут в Лабытнанги. Ранее URA.RU сообщало, что глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов получил мандат депутата Тюменской областной думы. Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...