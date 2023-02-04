Мэр из ЯНАО поделился, на что потратят деньги, собранные на турнире по волейболу

Мэр из ЯНАО примет участие в турнире по волейболу, средства которого передадут в благотворительный фонд

В благотворительном турнире по волейболу примут участие 32 команды Фото: Илья Московец © URA.RU

Глава Шурышкарского района (ЯНАО) Олег Попов примет участие в турнире по волейболу, средства которого будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине». Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.

«Уже на следующей неделе стартует VI Арктический благотворительный турнир по волейболу. Все взносы от команд, а их заявилось на участие тридцать две, будут направлены в окружной благотворительный фонд «Ямине», — говорится в сообщении.

Попов отметил, что в данный момент команды готовятся к участию и активно тренируются. Отборочные матчи пройдут в Лабытнанги.

Ранее URA.RU сообщало, что глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов получил мандат депутата Тюменской областной думы. Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова.