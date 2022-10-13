Ямалец получил мандат умершего спикера Тюменской облдумы

Дмитрий Фролов стал депутатом Тюменской облдумы вместо Сергея Корепанова

13 октября 2022 в 16:03 Размер текста - 17 +

Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов, как ранее и писало URA.RU со ссылкой на собственные источники, получил мандат депутата Тюменской областной думы. Об этом в своем telegam-канале написал глава региональной избирательной комиссии Игорь Халин. Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова. «Завершилось 21-е заседание облизбиркома. Рассмотрели вопрос о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Фролову Дмитрию Александровичу в связи с досрочным прекращением полномочий Корепанова Сергея Евгеньевича», — написал Халин. Фролов руководит в ЯНАО благотворительным фондом созданном в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года., Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года.

Глава ямальского благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов, как ранее и писало URA.RU со ссылкой на собственные источники, получил мандат депутата Тюменской областной думы. Об этом в своем telegam-канале написал глава региональной избирательной комиссии Игорь Халин. Вакантное место в парламенте образовалось после смерти спикера облдумы Сергея Корепанова. «Завершилось 21-е заседание облизбиркома. Рассмотрели вопрос о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Фролову Дмитрию Александровичу в связи с досрочным прекращением полномочий Корепанова Сергея Евгеньевича», — написал Халин. Фролов руководит в ЯНАО благотворительным фондом созданном в 2010 году по инициативе губернатора Дмитрия Кобылкина. В 2019 году он возглавил Научный центр изучения Арктики, но ушел в отставку в декабре 2021 года., Сергей Корепанов скоропостижно скончался в Тюмени 28 июня. Он возглавлял региональный парламент с 1998 года.