05 февраля 2023
04 февраля 2023

Метеорологи предупредили тюменцев об опасности

Синоптики спрогнозировали туман и изморозь в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Тюмень, фонари, мост, пешеходный мост, мост влюбленных, туман
Туман и изморозь будут наблюдаться на территории Тюменской области Фото:

Туман и изморозь будут наблюдаться в Тюменской области вплоть до 09:00 7 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Подобная погода ухудшает обстановку на дорогах, что потенциально опасно для водителей.

«Тюменская область, потенциально опасная погода. Период предупреждения — до 09:00 7 февраля. Местами туман, изморозь», — сообщается на сайте областного Гидрометцентра.

Подобные явления ухудшают обстановку на дорогах и загородных трассах. В тумане водителям становится сложнее оценивать расстояние до движущихся машин, а изморозь может ухудшить сцепку с дорожным полотном. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенную внимательность.

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Туман и изморозь будут наблюдаться в Тюменской области вплоть до 09:00 7 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Подобная погода ухудшает обстановку на дорогах, что потенциально опасно для водителей. «Тюменская область, потенциально опасная погода. Период предупреждения — до 09:00 7 февраля. Местами туман, изморозь», — сообщается на сайте областного Гидрометцентра. Подобные явления ухудшают обстановку на дорогах и загородных трассах. В тумане водителям становится сложнее оценивать расстояние до движущихся машин, а изморозь может ухудшить сцепку с дорожным полотном. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенную внимательность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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