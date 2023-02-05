Метеорологи предупредили тюменцев об опасности

Синоптики спрогнозировали туман и изморозь в Тюменской области

06 февраля 2023 в 15:13 Размер текста - 17 +

Туман и изморозь будут наблюдаться на территории Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Туман и изморозь будут наблюдаться в Тюменской области вплоть до 09:00 7 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Подобная погода ухудшает обстановку на дорогах, что потенциально опасно для водителей. «Тюменская область, потенциально опасная погода. Период предупреждения — до 09:00 7 февраля. Местами туман, изморозь», — сообщается на сайте областного Гидрометцентра. Подобные явления ухудшают обстановку на дорогах и загородных трассах. В тумане водителям становится сложнее оценивать расстояние до движущихся машин, а изморозь может ухудшить сцепку с дорожным полотном. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенную внимательность.

Туман и изморозь будут наблюдаться в Тюменской области вплоть до 09:00 7 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Подобная погода ухудшает обстановку на дорогах, что потенциально опасно для водителей. «Тюменская область, потенциально опасная погода. Период предупреждения — до 09:00 7 февраля. Местами туман, изморозь», — сообщается на сайте областного Гидрометцентра. Подобные явления ухудшают обстановку на дорогах и загородных трассах. В тумане водителям становится сложнее оценивать расстояние до движущихся машин, а изморозь может ухудшить сцепку с дорожным полотном. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенную внимательность.