Метеорологи предупредили тюменцев об опасности

Туман и изморозь будут наблюдаться в Тюменской области вплоть до 09:00 7 февраля. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. Подобная погода ухудшает обстановку на дорогах, что потенциально опасно для водителей.
«Тюменская область, потенциально опасная погода. Период предупреждения — до 09:00 7 февраля. Местами туман, изморозь», — сообщается на сайте областного Гидрометцентра.
Подобные явления ухудшают обстановку на дорогах и загородных трассах. В тумане водителям становится сложнее оценивать расстояние до движущихся машин, а изморозь может ухудшить сцепку с дорожным полотном. Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость движения и проявлять повышенную внимательность.
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