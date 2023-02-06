В Тюмени начальника военкомата обвинили в выписывании себе лишних премий

07 февраля 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Военкома Андрея Никулина обвинили в причинении ущерба областному комиссариату (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Военный комиссариат Тюменской области подал в суд на начальника одного из военкоматов, обвинив того в излишнем начислении премий себе и сотрудникам. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Военный комиссариат Тюменской области подал иск к Н. о взыскании ущерба, причиненного работодателю. Н., являясь начальником отдела военного комиссариата Тюменской области по Ленинскому округу Тюмени, издавал приказы о выплате ежемесячной премии работникам, в том числе и себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В военном комиссариате посчитали, что из-за военкома ведомство понесло убытки. Однако сотрудник (речь идет о военкоме Андрее Никулине) пояснил, что приказы издавал на основании списков начислений, предоставляемых из финансово-экономического отделения самого областного комиссариата. По итогу суд встал на сторону Никулина. Было решено, что его действия были продиктованы условиями трудового договора. В иске региональному комиссариату отказали.

Военный комиссариат Тюменской области подал в суд на начальника одного из военкоматов, обвинив того в излишнем начислении премий себе и сотрудникам. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Военный комиссариат Тюменской области подал иск к Н. о взыскании ущерба, причиненного работодателю. Н., являясь начальником отдела военного комиссариата Тюменской области по Ленинскому округу Тюмени, издавал приказы о выплате ежемесячной премии работникам, в том числе и себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В военном комиссариате посчитали, что из-за военкома ведомство понесло убытки. Однако сотрудник (речь идет о военкоме Андрее Никулине) пояснил, что приказы издавал на основании списков начислений, предоставляемых из финансово-экономического отделения самого областного комиссариата. По итогу суд встал на сторону Никулина. Было решено, что его действия были продиктованы условиями трудового договора. В иске региональному комиссариату отказали.