06 февраля 2023

В Тюмени начальника военкомата обвинили в выписывании себе лишних премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Военкома Андрея Никулина обвинили в причинении ущерба областному комиссариату (архивное фото) Фото:

Военный комиссариат Тюменской области подал в суд на начальника одного из военкоматов, обвинив того в излишнем начислении премий себе и сотрудникам. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«Военный комиссариат Тюменской области подал иск к Н. о взыскании ущерба, причиненного работодателю. Н., являясь начальником отдела военного комиссариата Тюменской области по Ленинскому округу Тюмени, издавал приказы о выплате ежемесячной премии работникам, в том числе и себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

В военном комиссариате посчитали, что из-за военкома ведомство понесло убытки. Однако сотрудник (речь идет о военкоме Андрее Никулине) пояснил, что приказы издавал на основании списков начислений, предоставляемых из финансово-экономического отделения самого областного комиссариата.

По итогу суд встал на сторону Никулина. Было решено, что его действия были продиктованы условиями трудового договора. В иске региональному комиссариату отказали.

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Военный комиссариат Тюменской области подал в суд на начальника одного из военкоматов, обвинив того в излишнем начислении премий себе и сотрудникам. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «Военный комиссариат Тюменской области подал иск к Н. о взыскании ущерба, причиненного работодателю. Н., являясь начальником отдела военного комиссариата Тюменской области по Ленинскому округу Тюмени, издавал приказы о выплате ежемесячной премии работникам, в том числе и себе», — сообщили URA.RU в пресс-службе. В военном комиссариате посчитали, что из-за военкома ведомство понесло убытки. Однако сотрудник (речь идет о военкоме Андрее Никулине) пояснил, что приказы издавал на основании списков начислений, предоставляемых из финансово-экономического отделения самого областного комиссариата. По итогу суд встал на сторону Никулина. Было решено, что его действия были продиктованы условиями трудового договора. В иске региональному комиссариату отказали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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