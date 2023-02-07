Количество жертв землетрясения в Сирии превысило 1500

В результате землетрясения в Сирии погибло 1 509 человек. Это следует из данных, опубликованных Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Ранения получили больше 3,5 тысяч человек.
«Последние по времени данные говорят о том, что в Алеппо, Латакии и Хаме обрушились 175 зданий, 1 509 человек погибли и 3 548 получили ранения», — заявили в МФКК, передает агентство ТАСС. Ожидается, что эти цифры вырастут в течение суток.
Землетрясение с эпицентром в Турции ощущалось в 16 странах мира. Оно стало самым мощным в Турции за последние 80 лет. В результате землетрясения разрушены тысячи зданий. В ликвидации последствий происшествия в Сирии участвует 300 российских военных, передает RT.
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