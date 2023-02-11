Минфин предложил предоставлять налоговый кредит нефтедобывающим компаниям в ЯНАО

Соответствующие поправки Минфина внесены на рассмотрение в Госдуму Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Министерство финансов РФ подготовило поправки в Налоговый кодекс, согласно которым нефтедобывающие компании в ЯНАО смогут получить налоговый кредит в виде налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (далее НДПИ). Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Минфин России подготовил изменение текущего порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов. <…> Предлагается дать возможность предоставлять налоговый кредит компаниям, добывающим углеводороды на Ямале, путем применения налогового вычета по НДПИ», — сообщает Минфин.

Уточняется, что налоговый вычет можно будет получить период с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на объекты основных средств, которые приобретаются для реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, добываемых на Ямале. Возврат налогового кредита будет производиться с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно с уплатой суммы накопленных процентов.

Ранее URA.RU сообщало, что Министерство финансов РФ предложило установить в ЯНАО нулевую налоговую ставку на добычу полезных ископаемых, необходимых для производства аммиака и водорода. Эти изменения будут касаться проектов, введенных с 2025 года.