Медведев пожаловался на «тишину» ЕС после запущенных на Россию дронов и вспомнил Радиостанцию Судного дня

Медведев пригрозил ЕС из-за отсутствия реакции на массированные атаки ВСУ по РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Медведев раскритиковал бездействие ЕС
Медведев раскритиковал бездействие ЕС Фото:

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство отсутствием реакции Европейского Союза на массированные атаки беспилотников на Россию. Он также вспомнил образ «Радиостанции Судного дня», олицетворяющей резкую критику в адрес европейских стран.

«Радиостанция Судного дня: на смену майскому „беззлобию“ пришел лютый „хрюкостяг“», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он предупредил, что в ответ на критику со стороны ЕС Россия будет призывать к уничтожению «мерзких кровососущих паразитов» и не исключил использование силы для решения конфликта.

Зампред СБ обвинил Европу в лицемерии и двойных стандартах, подчеркнув, что после атак на российские гражданские объекты последовала «могильная тишина» в европейских столицах. Он также назвал их «завонявшимися боровами» и «сальными хряками», которые, по его мнению, игнорируют агрессию против России.

Ранее Дмитрий Медведев уже выступал с критикой в адрес западных институтов, в частности Международного уголовного суда, обвиняя его в политизированности и предвзятости по отношению к России. В 2023 году МУС выдал ордера на арест российских высокопоставленных лиц, что Москва расценила как проявление двойных стандартов и угрозу международной стабильности.

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Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство отсутствием реакции Европейского Союза на массированные атаки беспилотников на Россию. Он также вспомнил образ «Радиостанции Судного дня», олицетворяющей резкую критику в адрес европейских стран. «Радиостанция Судного дня: на смену майскому „беззлобию“ пришел лютый „хрюкостяг“», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он предупредил, что в ответ на критику со стороны ЕС Россия будет призывать к уничтожению «мерзких кровососущих паразитов» и не исключил использование силы для решения конфликта. Зампред СБ обвинил Европу в лицемерии и двойных стандартах, подчеркнув, что после атак на российские гражданские объекты последовала «могильная тишина» в европейских столицах. Он также назвал их «завонявшимися боровами» и «сальными хряками», которые, по его мнению, игнорируют агрессию против России. Ранее Дмитрий Медведев уже выступал с критикой в адрес западных институтов, в частности Международного уголовного суда, обвиняя его в политизированности и предвзятости по отношению к России. В 2023 году МУС выдал ордера на арест российских высокопоставленных лиц, что Москва расценила как проявление двойных стандартов и угрозу международной стабильности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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