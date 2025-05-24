Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил недовольство отсутствием реакции Европейского Союза на массированные атаки беспилотников на Россию. Он также вспомнил образ «Радиостанции Судного дня», олицетворяющей резкую критику в адрес европейских стран.
«Радиостанция Судного дня: на смену майскому „беззлобию“ пришел лютый „хрюкостяг“», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он предупредил, что в ответ на критику со стороны ЕС Россия будет призывать к уничтожению «мерзких кровососущих паразитов» и не исключил использование силы для решения конфликта.
Зампред СБ обвинил Европу в лицемерии и двойных стандартах, подчеркнув, что после атак на российские гражданские объекты последовала «могильная тишина» в европейских столицах. Он также назвал их «завонявшимися боровами» и «сальными хряками», которые, по его мнению, игнорируют агрессию против России.
Ранее Дмитрий Медведев уже выступал с критикой в адрес западных институтов, в частности Международного уголовного суда, обвиняя его в политизированности и предвзятости по отношению к России. В 2023 году МУС выдал ордера на арест российских высокопоставленных лиц, что Москва расценила как проявление двойных стандартов и угрозу международной стабильности.
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