Путин поздравил «Комсомольскую правду» со 100-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив «Комсомольской правды» со 100-летием издания, отметив его патриотизм, профессионализм и вклад в историю страны. Он выразил благодарность редакции за ее работу.
«Ровно 100 лет назад — 24 мая 1925 года — вышел первый номер „Комсомольской правды“. Поздравляю с днем рождения коллектив нашей легендарной „Комсомолки“, ваших ветеранов и огромную, преданную аудиторию. Люблю вас за оптимизм и свежий взгляд, ценю патриотическую позицию и стремление быть со своей страной», — заявил Путин. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Он подчеркнул, что газета отразила век истории России, освещая индустриализацию, строительство ДнепроГЭСа, Магнитки, БАМа и подвиги Великой Отечественной войны, за что была удостоена ордена Отечественной войны I степени. Президент особо отметил работу военных корреспондентов «КП» в зоне специальной военной операции, которые «с первых дней честно рассказывают о борьбе за будущее России, о возрождении Донбасса и Новороссии».
Путин поблагодарил редакцию за поддержку волонтеров, помощь фронту и внимание к судьбам людей, добавив, что издание всегда отстаивало правду и обсуждало острые общественные темы. А также высоко оценил вклад бывшего главного редактора Владимира Сунгоркина, руководившего «КП» 25 лет, и отметил успехи издания в цифровом пространстве.
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