Стало известно состояние детей, пострадавших при жуткой аварии на трассе М-12

Дети, пострадавшие в ДТП на трассе М-12, находятся в состоянии средней тяжести
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшие в аварии на трассе М-12 находятся в состоянии средней тяжести
Пострадавшие в аварии на трассе М-12 находятся в состоянии средней тяжести Фото:

Двое детей, пострадавших в результате автомобильной аварии на трассе М-12, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения.

«В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице», — пишет telegram-канал столичного департамента здравоохранения. Там дополнили, что после госпитализации им был проведен полный комплекс диагностических мероприятий.

Врачи подтвердили, что на данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся под постоянным наблюдением специалистов.

ДТП произошло 23 мая на 68-м километре трассы М-12 в Подмосковье, где столкнулись микроавтобус и две легковые машины. По данным регионального Минздрава, в аварии погиб один человек и 11 получили травмы, в том числе трое детей. Пострадавших эвакуировали в больницы с привлечением санитарной авиации, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

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Двое детей, пострадавших в результате автомобильной аварии на трассе М-12, находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в московском департаменте здравоохранения. «В настоящее время пострадавшие в автокатастрофе на трассе М-12 находятся в больнице», — пишет telegram-канал столичного департамента здравоохранения. Там дополнили, что после госпитализации им был проведен полный комплекс диагностических мероприятий. Врачи подтвердили, что на данный момент жизни и здоровью детей ничего не угрожает. Они находятся под постоянным наблюдением специалистов. ДТП произошло 23 мая на 68-м километре трассы М-12 в Подмосковье, где столкнулись микроавтобус и две легковые машины. По данным регионального Минздрава, в аварии погиб один человек и 11 получили травмы, в том числе трое детей. Пострадавших эвакуировали в больницы с привлечением санитарной авиации, обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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