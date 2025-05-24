После переговоров в Стамбуле глава МИД Турции захотел встретиться с Путиным

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными представителями российского руководства. Об этом пишут СМИ.
«Глава МИД Турции рассчитывает встретиться с Путиным», — заявил источник РИА Новости в МИД Турции. В список для встреч также включены другие высокопоставленные чиновники РФ: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Владимир Мединский. Официальный визит турецкого министра в Россию запланирован на 26-27 мая.
Ранее Турция активно курировала переговорный процесс между Россией и Украиной, обеспечив площадку для диалога в Стамбуле. Глава МИД Хакан Фидан лично участвовал во встрече, открыв ее приветственной речью.
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