После переговоров в Стамбуле глава МИД Турции захотел встретиться с Путиным

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Глава МИД Турции посетит Россию 26-27 мая
Глава МИД Турции посетит Россию 26-27 мая Фото:

Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными представителями российского руководства. Об этом пишут СМИ.

«Глава МИД Турции рассчитывает встретиться с Путиным», — заявил источник РИА Новости в МИД Турции. В список для встреч также включены другие высокопоставленные чиновники РФ: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Владимир Мединский. Официальный визит турецкого министра в Россию запланирован на 26-27 мая.

Ранее Турция активно курировала переговорный процесс между Россией и Украиной, обеспечив площадку для диалога в Стамбуле. Глава МИД Хакан Фидан лично участвовал во встрече, открыв ее приветственной речью.

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Глава МИД Турции Хакан Фидан планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным и другими высокопоставленными представителями российского руководства. Об этом пишут СМИ. «Глава МИД Турции рассчитывает встретиться с Путиным», — заявил источник РИА Новости в МИД Турции. В список для встреч также включены другие высокопоставленные чиновники РФ: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны России Андрей Белоусов и помощник президента Владимир Мединский. Официальный визит турецкого министра в Россию запланирован на 26-27 мая. Ранее Турция активно курировала переговорный процесс между Россией и Украиной, обеспечив площадку для диалога в Стамбуле. Глава МИД Хакан Фидан лично участвовал во встрече, открыв ее приветственной речью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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