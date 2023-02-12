Мэрия бесплатно раздаст землю курганцам

Курганская мэрия предоставит землю для местных садоводов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города Кургана предупредила местных жителей о возможности бесплатно получить земельный участок для садоводства. Об этом сообщается на официальном сайте городской мэрии.

«Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений обращает внимание горожан, что у них есть уникальная возможность получить в собственность земельные участки для ведения садоводства. Также есть вариант взять участок земли в аренду», — указано на сайте мэрии.

Сообщается, что дачный сезон начинается на апреле—мае. Власти Кургана порекомендовали начать оформление документов уже сейчас, так как сама процедура занимает от месяца до двух месяцев. Для приобретения участка курганцам предлагают обратиться в департамент архитектуры или в МФЦ, которые предоставляют государственные или муниципальные услуги.

URA.RU ранее писало, что прокуратура обязала мэрию Кургана бесплатно выдать землю под гаражи местным жителям. Возможность получить участок под постройку появилась у граждан из-за закона «Гаражная амнистия».