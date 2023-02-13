Школьников научат, как правильно построить карьеру в ЯНАО

14 февраля 2023 в 12:21 Размер текста - 17 +

Школьники узнают о перспективных отраслях в родном регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Школьников в ЯНАО начали обучать карьерной грамотности. Ученикам расскажут, как построить карьеру на территории округа, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Школьники узнают о возможностях развития карьеры и перспективных отраслях в родном регионе, сформируют карьерный кругозор и пройдут подробную профдиагностику. Обучение будет проходить в смешанном формате: на цифровой платформе и очно в классе. Ребята изучат особенности 22 отраслей и более 400 профессий», — уточнили в правительстве. В пресс-службе добавили, что обучение рассчитано на учеников 7-8 классов. Занятие будут идти на протяжении года. Школьников научат выбирать профессии и направления исходя из их интересов. Для этого проведут тестирование на профориентацию. После полученных результатов будут понятны потребности молодежи. Это позволит спланировать образовательную инфраструктуру учитывая и рынок труда в ЯНАО. «Это дает возможность снизить риски кадрового оттока из региона в перспективе нескольких лет. Вместе с преподавателем они подробно изучат разнообразие отраслей и профессий, а также рынок труда региона. Занятия включают деловые игры, работу в группах, разработку собственных проектов, викторины, интервью с представителями профессий и экскурсии на предприятия», — пояснили в правительстве. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2023 год — Годом знаний. Губернатор отмечал, что в связи с этим власти уделят большое внимание развитию образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школьников в ЯНАО начали обучать карьерной грамотности. Ученикам расскажут, как построить карьеру на территории округа, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Школьники узнают о возможностях развития карьеры и перспективных отраслях в родном регионе, сформируют карьерный кругозор и пройдут подробную профдиагностику. Обучение будет проходить в смешанном формате: на цифровой платформе и очно в классе. Ребята изучат особенности 22 отраслей и более 400 профессий», — уточнили в правительстве. В пресс-службе добавили, что обучение рассчитано на учеников 7-8 классов. Занятие будут идти на протяжении года. Школьников научат выбирать профессии и направления исходя из их интересов. Для этого проведут тестирование на профориентацию. После полученных результатов будут понятны потребности молодежи. Это позволит спланировать образовательную инфраструктуру учитывая и рынок труда в ЯНАО. «Это дает возможность снизить риски кадрового оттока из региона в перспективе нескольких лет. Вместе с преподавателем они подробно изучат разнообразие отраслей и профессий, а также рынок труда региона. Занятия включают деловые игры, работу в группах, разработку собственных проектов, викторины, интервью с представителями профессий и экскурсии на предприятия», — пояснили в правительстве. Ранее глава ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил 2023 год — Годом знаний. Губернатор отмечал, что в связи с этим власти уделят большое внимание развитию образования.