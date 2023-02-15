15 февраля 2023
14 февраля 2023

Таксист из ЯНАО раскрыл секрет, почему корпоративное такси в «Яндекс.Go» дороже обычного

Таксист из ЯНАО: «Яндекс» удерживает разницу между корпоративным такси и обычным
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, такси, эпидемия, яндекс такси, виды екатеринбурга
«Яндекс» удерживает 20% с заказа корпоративного такси Фото:

Таксист из Ноябрьска (ЯНАО) рассказал корреспонденту, что компания «Яндекс.Go» намеренно завышает цену корпоративного такси. По словам таксиста, пожелавшего сохранить анонимность, разницу между корпоративным такси и обычным, компания забирает себе.

«„Яндекс“ обманывает водителей и пассажиров. Он сам ставит цену за поездку больше и всю разницу забирает себе. Обычно от стоимости заказа снимается только 22 рубля. Но в корпоративном такси, если у пассажира стоит цена поездки 500 рублей, то у таксиста показывает 300 рублей», — рассказал таксист на условиях анонимности.

Он подчеркнул, что компания снимает 20% с корпоративного заказа, а водители такси потом дополнительно оплачивают налог как индивидуальные предприниматели. Однако отмечается, что в эти 20% также входят отчетные документы и страховка.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее предприниматель из Надыма рассказал, что владельцы франшиз «Яндекс.Такси» могут договориться с компанией и установить минимальную цену на поездки. По словам бизнесмена, не все хотят это делать по ряду причин.

О важных для каждого ямальца событиях — в Telegram-канале «Округ белых ночей». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Таксист из Ноябрьска (ЯНАО) рассказал корреспонденту, что компания «Яндекс.Go» намеренно завышает цену корпоративного такси. По словам таксиста, пожелавшего сохранить анонимность, разницу между корпоративным такси и обычным, компания забирает себе. «„Яндекс“ обманывает водителей и пассажиров. Он сам ставит цену за поездку больше и всю разницу забирает себе. Обычно от стоимости заказа снимается только 22 рубля. Но в корпоративном такси, если у пассажира стоит цена поездки 500 рублей, то у таксиста показывает 300 рублей», — рассказал таксист на условиях анонимности. Он подчеркнул, что компания снимает 20% с корпоративного заказа, а водители такси потом дополнительно оплачивают налог как индивидуальные предприниматели. Однако отмечается, что в эти 20% также входят отчетные документы и страховка. Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был. Ранее предприниматель из Надыма рассказал, что владельцы франшиз «Яндекс.Такси» могут договориться с компанией и установить минимальную цену на поездки. По словам бизнесмена, не все хотят это делать по ряду причин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...