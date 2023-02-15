Таксист из ЯНАО раскрыл секрет, почему корпоративное такси в «Яндекс.Go» дороже обычного

Таксист из ЯНАО: «Яндекс» удерживает разницу между корпоративным такси и обычным

«Яндекс» удерживает 20% с заказа корпоративного такси Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Таксист из Ноябрьска (ЯНАО) рассказал корреспонденту, что компания «Яндекс.Go» намеренно завышает цену корпоративного такси. По словам таксиста, пожелавшего сохранить анонимность, разницу между корпоративным такси и обычным, компания забирает себе.

«„Яндекс“ обманывает водителей и пассажиров. Он сам ставит цену за поездку больше и всю разницу забирает себе. Обычно от стоимости заказа снимается только 22 рубля. Но в корпоративном такси, если у пассажира стоит цена поездки 500 рублей, то у таксиста показывает 300 рублей», — рассказал таксист на условиях анонимности.

Он подчеркнул, что компания снимает 20% с корпоративного заказа, а водители такси потом дополнительно оплачивают налог как индивидуальные предприниматели. Однако отмечается, что в эти 20% также входят отчетные документы и страховка.

Агентство направило запрос в пресс-службу «Яндекс.Go» с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ получен не был.

Ранее предприниматель из Надыма рассказал, что владельцы франшиз «Яндекс.Такси» могут договориться с компанией и установить минимальную цену на поездки. По словам бизнесмена, не все хотят это делать по ряду причин.