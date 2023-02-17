Генерал-лейтенант объяснил, почему в руководстве армией РФ не бывает случайных людей

Генерал-лейтенант Гурулев: в российской армии все знают друг друга
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В ВС РФ маркером является то, что все военные знают друг друга, считает Андрей Гурулев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В руководящем составе вооруженных сил России (ВС РФ) не бывает случайных людей, потому что все друг друга знают. Так в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев прокомментировал назначение генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева командующим войсками Центрального военного округа.

«Я знаю лично Мордвичева, но с ним никогда вместе не служил. Но есть несколько маркеров, по которым могу сказать, — российская армия не сильно большая, каждый друг друга знает. Я не слышал ни одного плохого слова про этого генерала. А это дорогого стоит», — объяснил Андрей Гурулев.

Депутат Госдумы напомнил, что Андрей Мордвичев командовал в спецоперации на Украине одной из самых сложных армий. «Человек командовал восьмой армией, одним из сложнейших объединений вооруженных сил РФ, причем во время боевых действий. Так что, я думаю, назначение правильное и достойное», — подчеркнул Гурулев.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что новым командующим ЦВО назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. В Западном — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, в Южном — генерал-полковник Сергей Кузовлев. Ранее главной ЦВО являлся Александр Лапин, сейчас генерал-полковник возглавляет штаб Сухопутных войск. Ранее главой ЦВО был генерал Александр Лапин. Западным военным округом командовал Сергей Кузовлев.

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В руководящем составе вооруженных сил России (ВС РФ) не бывает случайных людей, потому что все друг друга знают. Так в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант в запасе Андрей Гурулев прокомментировал назначение генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева командующим войсками Центрального военного округа. «Я знаю лично Мордвичева, но с ним никогда вместе не служил. Но есть несколько маркеров, по которым могу сказать, — российская армия не сильно большая, каждый друг друга знает. Я не слышал ни одного плохого слова про этого генерала. А это дорогого стоит», — объяснил Андрей Гурулев. Депутат Госдумы напомнил, что Андрей Мордвичев командовал в спецоперации на Украине одной из самых сложных армий. «Человек командовал восьмой армией, одним из сложнейших объединений вооруженных сил РФ, причем во время боевых действий. Так что, я думаю, назначение правильное и достойное», — подчеркнул Гурулев. Ранее Минобороны РФ сообщило, что новым командующим ЦВО назначен генерал-лейтенант Андрей Мордвичев. В Западном — генерал-лейтенант Евгений Никифоров, в Южном — генерал-полковник Сергей Кузовлев. Ранее главной ЦВО являлся Александр Лапин, сейчас генерал-полковник возглавляет штаб Сухопутных войск. Ранее главой ЦВО был генерал Александр Лапин. Западным военным округом командовал Сергей Кузовлев.
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