Жительница Шадринска потеряла деньги, думая, что помогает подруге

19 февраля 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Женщина перевела мошеннице 37 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница Шадринска лишилась денег, думая, что помогает своей подруге, которая в одном из мессенджеров попросила ее о помощи. Женщина перевела «приятельнице», чей аккаунт взломали мошенники, 37 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из мессенджеров с профиля ее близкой знакомой поступило сообщение с просьбой одолжить деньги. Не удостоверившись в том, что действительно разговаривает с подругой, потерпевшая согласилась и перечислила на указанную банковскую карту 37 тысяч рублей», — уточнили в полиции. Женщина поняла, что ее обманули, когда получила сообщение с просьбой дать в долг еще большую сумму. В Шадринске возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции отмечают, что от имени знакомого, который просит деньги в долг, могут действовать преступники, поэтому необходимо лично связаться с человеком и убедиться, что ему действительно нужна помощь.

Жительница Шадринска лишилась денег, думая, что помогает своей подруге, которая в одном из мессенджеров попросила ее о помощи. Женщина перевела «приятельнице», чей аккаунт взломали мошенники, 37 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из мессенджеров с профиля ее близкой знакомой поступило сообщение с просьбой одолжить деньги. Не удостоверившись в том, что действительно разговаривает с подругой, потерпевшая согласилась и перечислила на указанную банковскую карту 37 тысяч рублей», — уточнили в полиции. Женщина поняла, что ее обманули, когда получила сообщение с просьбой дать в долг еще большую сумму. В Шадринске возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции отмечают, что от имени знакомого, который просит деньги в долг, могут действовать преступники, поэтому необходимо лично связаться с человеком и убедиться, что ему действительно нужна помощь.