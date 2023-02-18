18 февраля 2023
17 февраля 2023

Жительница Шадринска потеряла деньги, думая, что помогает подруге

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина перевела мошеннице 37 тысяч рублей Фото:

Жительница Шадринска лишилась денег, думая, что помогает своей подруге, которая в одном из мессенджеров попросила ее о помощи. Женщина перевела «приятельнице», чей аккаунт взломали мошенники, 37 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В одном из мессенджеров с профиля ее близкой знакомой поступило сообщение с просьбой одолжить деньги. Не удостоверившись в том, что действительно разговаривает с подругой, потерпевшая согласилась и перечислила на указанную банковскую карту 37 тысяч рублей», — уточнили в полиции. Женщина поняла, что ее обманули, когда получила сообщение с просьбой дать в долг еще большую сумму.

В Шадринске возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции отмечают, что от имени знакомого, который просит деньги в долг, могут действовать преступники, поэтому необходимо лично связаться с человеком и убедиться, что ему действительно нужна помощь.

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Жительница Шадринска лишилась денег, думая, что помогает своей подруге, которая в одном из мессенджеров попросила ее о помощи. Женщина перевела «приятельнице», чей аккаунт взломали мошенники, 37 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из мессенджеров с профиля ее близкой знакомой поступило сообщение с просьбой одолжить деньги. Не удостоверившись в том, что действительно разговаривает с подругой, потерпевшая согласилась и перечислила на указанную банковскую карту 37 тысяч рублей», — уточнили в полиции. Женщина поняла, что ее обманули, когда получила сообщение с просьбой дать в долг еще большую сумму. В Шадринске возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сотрудники полиции отмечают, что от имени знакомого, который просит деньги в долг, могут действовать преступники, поэтому необходимо лично связаться с человеком и убедиться, что ему действительно нужна помощь.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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