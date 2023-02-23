Власти ЯНАО допустили рост цен на строительные работы и опоздание по срокам сдачи объектов

Счетная палата нашла нарушения в работе департамента строительства и дирекции капстроительства ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент строительства и дирекция капстроительства ЯНАО не контролировали строительство объектов в округе должным образом, что привело к рискам нецелевого использования бюджета, увеличению стоимости работ и к опозданию по срокам сдачи объектов в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте счетной палаты ЯНАО.

«Установлено несовершенство правил организации проведения капитального ремонта объектов государственной собственности, отсутствие эффективной системы внутреннего контроля, как на этапе планирования, так и в ходе исполнения работ по капитальному ремонту, что привело к рискам нецелевого использования бюджетных средств, увеличению стоимости работ по капитальному ремонту, несвоевременному вводу объектов в эксплуатацию», — говорится в сообщении. Объектами проверки являлись департамент строительства и дирекция капитального строительства ЯНАО.

Губернатора Артюхову представили рекомендации по устранению нарушений. Объектам контроля также были направлены представления. В окружной бюджет вернули средства в части непогашенного аванса и привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудника дирекции. «Устранены необоснованно принятые и оплаченные работы посредством корректировки объема выполненных работ», — добавили в счетной палате.

Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата установила нарушения в субсидировании ремонта автомобильных дорог. Власти выделяли муниципалитетам деньги без предоставления смет.