23 февраля 2023
22 февраля 2023

Власти ЯНАО допустили рост цен на строительные работы и опоздание по срокам сдачи объектов

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган , чиновники, депутаты, собрание глав
Счетная палата нашла нарушения в работе департамента строительства и дирекции капстроительства ЯНАО Фото:

Департамент строительства и дирекция капстроительства ЯНАО не контролировали строительство объектов в округе должным образом, что привело к рискам нецелевого использования бюджета, увеличению стоимости работ и к опозданию по срокам сдачи объектов в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте счетной палаты ЯНАО.

«Установлено несовершенство правил организации проведения капитального ремонта объектов государственной собственности, отсутствие эффективной системы внутреннего контроля, как на этапе планирования, так и в ходе исполнения работ по капитальному ремонту, что привело к рискам нецелевого использования бюджетных средств, увеличению стоимости работ по капитальному ремонту, несвоевременному вводу объектов в эксплуатацию», — говорится в сообщении. Объектами проверки являлись департамент строительства и дирекция капитального строительства ЯНАО.

Губернатора Артюхову представили рекомендации по устранению нарушений. Объектам контроля также были направлены представления. В окружной бюджет вернули средства в части непогашенного аванса и привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудника дирекции. «Устранены необоснованно принятые и оплаченные работы посредством корректировки объема выполненных работ», — добавили в счетной палате.

Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата установила нарушения в субсидировании ремонта автомобильных дорог. Власти выделяли муниципалитетам деньги без предоставления смет.

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Департамент строительства и дирекция капстроительства ЯНАО не контролировали строительство объектов в округе должным образом, что привело к рискам нецелевого использования бюджета, увеличению стоимости работ и к опозданию по срокам сдачи объектов в эксплуатацию. Об этом сообщается на сайте счетной палаты ЯНАО. «Установлено несовершенство правил организации проведения капитального ремонта объектов государственной собственности, отсутствие эффективной системы внутреннего контроля, как на этапе планирования, так и в ходе исполнения работ по капитальному ремонту, что привело к рискам нецелевого использования бюджетных средств, увеличению стоимости работ по капитальному ремонту, несвоевременному вводу объектов в эксплуатацию», — говорится в сообщении. Объектами проверки являлись департамент строительства и дирекция капитального строительства ЯНАО. Губернатора Артюхову представили рекомендации по устранению нарушений. Объектам контроля также были направлены представления. В окружной бюджет вернули средства в части непогашенного аванса и привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудника дирекции. «Устранены необоснованно принятые и оплаченные работы посредством корректировки объема выполненных работ», — добавили в счетной палате. Ранее URA.RU сообщало, что счетная палата установила нарушения в субсидировании ремонта автомобильных дорог. Власти выделяли муниципалитетам деньги без предоставления смет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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