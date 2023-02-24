24 февраля 2023
23 февраля 2023
22 февраля 2023

В Тюменской области КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Инцидент произошел 24 февраля Фото:

В Ишиме (Тюменская область) водитель грузовика КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Сейчас она доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД Тюменской области.

«КАМАЗ сбил вчера 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ишиме. ДТП произошло на ул. Магистральной. За рулем грузовика находился житель Кургана. После наезда на пешехода большегруз въехал в опору освещения», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

На данный момент в ведомстве выясняют все обстоятельства ДТП. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.

Девочка переходила дорогу, когда ее сбил грузовик
Фото:
КАМАЗ получил повреждения после того, как врезался в столб освещения
Фото:
В ведомстве начали разбираться во всех обстоятельствах происшествия
Фото:

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В Ишиме (Тюменская область) водитель грузовика КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Сейчас она доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД Тюменской области. «КАМАЗ сбил вчера 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ишиме. ДТП произошло на ул. Магистральной. За рулем грузовика находился житель Кургана. После наезда на пешехода большегруз въехал в опору освещения», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На данный момент в ведомстве выясняют все обстоятельства ДТП. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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