Инцидент произошел 24 февраля
В Ишиме (Тюменская область) водитель грузовика КАМАЗ сбил 12-летнюю девочку. Сейчас она доставлена в больницу, сообщили в УГИБДД Тюменской области.
«КАМАЗ сбил вчера 12-летнюю девочку на пешеходном переходе в Ишиме. ДТП произошло на ул. Магистральной. За рулем грузовика находился житель Кургана. После наезда на пешехода большегруз въехал в опору освещения», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
На данный момент в ведомстве выясняют все обстоятельства ДТП. Пострадавшую школьницу госпитализировали с различными травмами в больницу.
Девочка переходила дорогу, когда ее сбил грузовик
КАМАЗ получил повреждения после того, как врезался в столб освещения
В ведомстве начали разбираться во всех обстоятельствах происшествия
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