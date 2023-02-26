Тюменских застройщиков заставят порезать цены на новостройки на 20 процентов

Тюменские застройщики включают большую часть своих обязательств перед банками в стоимость жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Тюмени уже весной не придется переплачивать за новое жилье. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в риэлторском сообществе Тюменской области. Он уверен, что уже в мае застройщики не смогут завышать цены на квартиры в строящихся домах.

«Центробанк хочет застройщикам ограничить возможность завышать базовую цену квартиры за счет „околонулевой“ ипотеки, такую ипотеку просто запретят. Сейчас многие тюменские девелоперы предлагают на стадии строительства ипотеку от застройщика, там процент может быть меньше одного. Застройщик якобы берет на себя процентные обязательства перед банком, пока строится жилье, а на деле вся разница включается в начальную стоимость», — сообщил URA.RU источник.

По его мнению, в таких ситуациях стоимость квадратного метра застройщик автоматически повышает на 25-30%, и все расходы в любом случае ложатся на плечи покупателя. «Человека привлекают низкой ставкой, но в итоге полная стоимость жилья может оказаться даже выше, чем по стандартной ипотечной программе», — добавил URA.RU риэлтор.

Сами застройщики считают, что борьба Центробанка с «околонулевой» ипотекой не приведет к реальному снижению рыночной стоимости жилья. «У строителей всегда есть расходы и обязательства перед инвесторами, банками, и мы всегда найдем легальный механизм включить эти обязательства в цену за квадратный метр», — пояснил URA.RU эксперт, работающий у одного из Тюменских девелоперов.

Реальные механизмы регулирования «околонулевой» ипотеки пока не известны. Агентство направило письменный запрос об этом в тюменское отделение Банка России, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказало, из-за чего в Тюмени может подорожать жилье в новостройках.