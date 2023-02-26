Курганец пожаловался, что с температурой 1,5 недели не мог попасть к врачу

27 февраля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

Житель поселка Введенское не мог попасть в медпункт из-за большой очереди Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Введенское Курганской области местный житель 1,5 недели не мог попасть на прием к единственному фельдшеру медпункта из-за больших очередей. Об этом пациент написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», с просьбой к депздраву выделить медпункту еще одного фельдшера. «В поселке Введенское есть медпункт, он работает два раза в неделю, один врач принимает. Каждый день большая очередь, работает она с 8 до 14 (обед с 12 до 13). Не все люди могут попасть к врачу на прием. Я сам лично уже 1,5 недели пытаюсь попасть все без толку. Как-то раз дошла моя очередь (у меня температура, кашель и тд), мне сказали, что прием окончен — приходи на следующей неделе. […] Как больным людям попасть на прием? Может добавите еще медика, раньше их два было. Департамент здравоохранения Курганской области примите меры», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». Автор отметил, что ему пришлось вызывать скорую помощь. В департаменте здравоохранения пояснили, что фельдшер ФАП поселка Введенское временно переведена на участковую больницу села Введенское, в связи с отсутствием основных сотрудников. «В настоящее время население Введенской зоны обслуживает фельдшер Концевая О.В., график работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:42 час. Прием ведется на территории Введенской участковой больницы. Оказание „неотложной помощи“ проводится ежедневно с 08:00 до 20:00. Для оказания неотложной помощи на дому закреплен санитарный транспорт. Оказание первичной медико-санитарной помощи населению п. Введенское и п. Путейский будет осуществляться согласно графику и времени работы с 27 февраля 2023 г. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в ответе депздрава. Ранее URA.RU писало, что жители села Колесниково Кетовского района пожаловались, что новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) постоянно закрыт. В депздраве ответили, что с 1 февраля в ФАП будет организована выездная форма работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В поселке Введенское Курганской области местный житель 1,5 недели не мог попасть на прием к единственному фельдшеру медпункта из-за больших очередей. Об этом пациент написал в курганском паблике соцсети «ВКонтакте», с просьбой к депздраву выделить медпункту еще одного фельдшера. «В поселке Введенское есть медпункт, он работает два раза в неделю, один врач принимает. Каждый день большая очередь, работает она с 8 до 14 (обед с 12 до 13). Не все люди могут попасть к врачу на прием. Я сам лично уже 1,5 недели пытаюсь попасть все без толку. Как-то раз дошла моя очередь (у меня температура, кашель и тд), мне сказали, что прием окончен — приходи на следующей неделе. […] Как больным людям попасть на прием? Может добавите еще медика, раньше их два было. Департамент здравоохранения Курганской области примите меры», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Интересный Курган» во «ВКонтакте». Автор отметил, что ему пришлось вызывать скорую помощь. В департаменте здравоохранения пояснили, что фельдшер ФАП поселка Введенское временно переведена на участковую больницу села Введенское, в связи с отсутствием основных сотрудников. «В настоящее время население Введенской зоны обслуживает фельдшер Концевая О.В., график работы с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:42 час. Прием ведется на территории Введенской участковой больницы. Оказание „неотложной помощи“ проводится ежедневно с 08:00 до 20:00. Для оказания неотложной помощи на дому закреплен санитарный транспорт. Оказание первичной медико-санитарной помощи населению п. Введенское и п. Путейский будет осуществляться согласно графику и времени работы с 27 февраля 2023 г. Приносим извинения за временные неудобства», — говорится в ответе депздрава. Ранее URA.RU писало, что жители села Колесниково Кетовского района пожаловались, что новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) постоянно закрыт. В депздраве ответили, что с 1 февраля в ФАП будет организована выездная форма работы.