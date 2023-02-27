Ребенок проткнул глаз в тюменском торговом центре

28 февраля 2023 в 15:19 Размер текста - 17 +

ЧП произошло на территории ТЦ «Зеленый берег» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени ребенок проткнул глаз, находясь на территории торгового центра «Зеленый берег». Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию о ЧП косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения. «Ребенок наткнулся на какой-то предмет у витрин. В торговый центр приехало очень много врачей», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что на место происшествия выезжали врачи скорой помощи. «Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент отпущен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — рассказали агентству в областном депздраве. В адрес ТЦ «Зеленый берег» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Тюмени ребенок проткнул глаз, находясь на территории торгового центра «Зеленый берег». Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию о ЧП косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения. «Ребенок наткнулся на какой-то предмет у витрин. В торговый центр приехало очень много врачей», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что на место происшествия выезжали врачи скорой помощи. «Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент отпущен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — рассказали агентству в областном депздраве. В адрес ТЦ «Зеленый берег» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.