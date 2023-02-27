27 февраля 2023

Ребенок проткнул глаз в тюменском торговом центре

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП произошло на территории ТЦ «Зеленый берег» Фото:

В Тюмени ребенок проткнул глаз, находясь на территории торгового центра «Зеленый берег». Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию о ЧП косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения.

«Ребенок наткнулся на какой-то предмет у витрин. В торговый центр приехало очень много врачей», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что на место происшествия выезжали врачи скорой помощи. «Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент отпущен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — рассказали агентству в областном депздраве.

В адрес ТЦ «Зеленый берег» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тюмени ребенок проткнул глаз, находясь на территории торгового центра «Зеленый берег». Об этом URA.RU сообщил один из очевидцев происшествия. Информацию о ЧП косвенно подтвердили в областном департаменте здравоохранения. «Ребенок наткнулся на какой-то предмет у витрин. В торговый центр приехало очень много врачей», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В региональном департаменте здравоохранения агентству рассказали о том, что на место происшествия выезжали врачи скорой помощи. «Вызов поступил 27 февраля в 21:09, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 21:18. После осмотра и оказания помощи пациента доставили в приемное отделение ОКБ № 2. Пациент отпущен на амбулаторное лечение. Состояние: удовлетворительное», — рассказали агентству в областном депздраве. В адрес ТЦ «Зеленый берег» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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