01 марта 2023

Курганские спортсмены устроили массовое побоище с хоккеистами из Альметьевска. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккей. Курган, арбитр, хоккей
Курганские хоккеисты подрались на выезде (архивное фото) Фото:

Во время проведения выездной встречи в Альметьевске 1 марта курганские хоккеисты подрались с командой принимающей стороны. Видео массового конфликта было опубликовано на странице зауральского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Массовая драка в матче с „Нефтяником“. Очень запоминающийся момент прошедшей игры», — указано в сообщении.

Встреча в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Счет в серии игр — 3:2 в пользу «Зауралья». Следующий матч курганские хоккеисты сыграют на домашней арене 4 марта.

В конце 2022 года после неудачных игр в курганском хоккейном клубе поменяли руководство, об этом URA.RU уже писало. Новым директором ХК «Зауралье» стал Алексей Чечин. На этом посту он сменил Александра Смагина, который ранее ушел в отставку.

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Во время проведения выездной встречи в Альметьевске 1 марта курганские хоккеисты подрались с командой принимающей стороны. Видео массового конфликта было опубликовано на странице зауральского клуба в соцсети «ВКонтакте». «Массовая драка в матче с „Нефтяником“. Очень запоминающийся момент прошедшей игры», — указано в сообщении. Встреча в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Счет в серии игр — 3:2 в пользу «Зауралья». Следующий матч курганские хоккеисты сыграют на домашней арене 4 марта. В конце 2022 года после неудачных игр в курганском хоккейном клубе поменяли руководство, об этом URA.RU уже писало. Новым директором ХК «Зауралье» стал Алексей Чечин. На этом посту он сменил Александра Смагина, который ранее ушел в отставку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...