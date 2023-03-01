Курганские хоккеисты подрались на выезде (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Во время проведения выездной встречи в Альметьевске 1 марта курганские хоккеисты подрались с командой принимающей стороны. Видео массового конфликта было опубликовано на странице зауральского клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Массовая драка в матче с „Нефтяником“. Очень запоминающийся момент прошедшей игры», — указано в сообщении.

Встреча в итоге завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев площадки. Счет в серии игр — 3:2 в пользу «Зауралья». Следующий матч курганские хоккеисты сыграют на домашней арене 4 марта.

В конце 2022 года после неудачных игр в курганском хоккейном клубе поменяли руководство, об этом URA.RU уже писало. Новым директором ХК «Зауралье» стал Алексей Чечин. На этом посту он сменил Александра Смагина, который ранее ушел в отставку.