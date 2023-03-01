В крупном городе Курганской области вводят максимальный тариф на проезд в автобусах

В Шадринске с 10 марта 2023 года установят максимальный тариф на поездки в общественном транспорте

02 марта 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Новое постановление должно вступить в силу 10 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Шадринске (Курганская область) собираются установить максимальный тариф на поездки в общественном транспорте. Постановление департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья опубликовано на портале правовой информации. «Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования — город Шадринск в размере 27 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу 10 марта», — указано в опубликованном документе. О том, что в Кургане хотят ввести максимальный тариф на проезд в автобусах, URA.RU писало ранее. С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте зауральской столицы не должна превышать 30 рублей.

В Шадринске (Курганская область) собираются установить максимальный тариф на поездки в общественном транспорте. Постановление департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья опубликовано на портале правовой информации. «Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования — город Шадринск в размере 27 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу 10 марта», — указано в опубликованном документе. О том, что в Кургане хотят ввести максимальный тариф на проезд в автобусах, URA.RU писало ранее. С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте зауральской столицы не должна превышать 30 рублей.