01 марта 2023

В крупном городе Курганской области вводят максимальный тариф на проезд в автобусах

В Шадринске с 10 марта 2023 года установят максимальный тариф на поездки в общественном транспорте
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусы с логотипом Курганская область. Курган, общественный транспорт, пассажиры автобуса, автобусы
Новое постановление должно вступить в силу 10 марта Фото:

В Шадринске (Курганская область) собираются установить максимальный тариф на поездки в общественном транспорте. Постановление департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья опубликовано на портале правовой информации.

«Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования — город Шадринск в размере 27 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу 10 марта», — указано в опубликованном документе.

О том, что в Кургане хотят ввести максимальный тариф на проезд в автобусах, URA.RU писало ранее. С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте зауральской столицы не должна превышать 30 рублей.

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В Шадринске (Курганская область) собираются установить максимальный тариф на поездки в общественном транспорте. Постановление департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья опубликовано на портале правовой информации. «Установить предельный максимальный тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования — город Шадринск в размере 27 рублей за одну поездку. Постановление вступает в силу 10 марта», — указано в опубликованном документе. О том, что в Кургане хотят ввести максимальный тариф на проезд в автобусах, URA.RU писало ранее. С начала 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте зауральской столицы не должна превышать 30 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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