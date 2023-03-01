01 марта 2023

В свердловской школе запретили носить клетчатые штаны из-за «ЧВК Редан»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр «Стрекоза». Курган, подросток, редан, антиредан, клетчатые штаны
Свердловским школьникам запретили носить одежу, напоминающую «ЧВК Редан» Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

Ученикам школы №40 в Каменске-Уральском (Свердловская область) запретили носить одежду, напоминающую символику «ЧВК Редан». Речь идет о штанах в клетку и кофтах с пауками. Об этом URA.RU рассказали школьники образовательного учреждения.

«В нашей школе запретили носить кофты с принтами пауков, а также верхнюю одежду с черно-белым принтом японского мемо. Также под запрет попали клетчатые штаны. Все это делается для того, чтобы не вызывать ассоциаций с нашумевшей субкультурой „ЧВК Редан“», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору каменской школы №40. На звонок журналиста агентства никто не ответил.

«ЧВК Редан» представляет собой подростковую субкультуру. Ее участники вдохновились японскими комиксами и мультфильмами. Участники группировки носят клетчатые штаны и кофты с изображением паука с цифрой «4». Данное цифровое обозначение ассоциируется со словом «смерть». В аниме и манге фигурирует преступная банда «Пауки».

Ранее URA.RU писало, что участники «ЧВК Редан» готовят погромы в ТЦ Екатеринбурга. Сторонники подростковой субкультуры «ЧВК Редан» призывают сторонников избивать людей в торговых центрах уральской столицы.

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Ученикам школы №40 в Каменске-Уральском (Свердловская область) запретили носить одежду, напоминающую символику «ЧВК Редан». Речь идет о штанах в клетку и кофтах с пауками. Об этом URA.RU рассказали школьники образовательного учреждения. «В нашей школе запретили носить кофты с принтами пауков, а также верхнюю одежду с черно-белым принтом японского мемо. Также под запрет попали клетчатые штаны. Все это делается для того, чтобы не вызывать ассоциаций с нашумевшей субкультурой „ЧВК Редан“», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору каменской школы №40. На звонок журналиста агентства никто не ответил. «ЧВК Редан» представляет собой подростковую субкультуру. Ее участники вдохновились японскими комиксами и мультфильмами. Участники группировки носят клетчатые штаны и кофты с изображением паука с цифрой «4». Данное цифровое обозначение ассоциируется со словом «смерть». В аниме и манге фигурирует преступная банда «Пауки». Ранее URA.RU писало, что участники «ЧВК Редан» готовят погромы в ТЦ Екатеринбурга. Сторонники подростковой субкультуры «ЧВК Редан» призывают сторонников избивать людей в торговых центрах уральской столицы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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