В свердловской школе запретили носить клетчатые штаны из-за «ЧВК Редан»

Свердловским школьникам запретили носить одежу, напоминающую «ЧВК Редан» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Ученикам школы №40 в Каменске-Уральском (Свердловская область) запретили носить одежду, напоминающую символику «ЧВК Редан». Речь идет о штанах в клетку и кофтах с пауками. Об этом URA.RU рассказали школьники образовательного учреждения.

«В нашей школе запретили носить кофты с принтами пауков, а также верхнюю одежду с черно-белым принтом японского мемо. Также под запрет попали клетчатые штаны. Все это делается для того, чтобы не вызывать ассоциаций с нашумевшей субкультурой „ЧВК Редан“», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору каменской школы №40. На звонок журналиста агентства никто не ответил.

«ЧВК Редан» представляет собой подростковую субкультуру. Ее участники вдохновились японскими комиксами и мультфильмами. Участники группировки носят клетчатые штаны и кофты с изображением паука с цифрой «4». Данное цифровое обозначение ассоциируется со словом «смерть». В аниме и манге фигурирует преступная банда «Пауки».

Ранее URA.RU писало, что участники «ЧВК Редан» готовят погромы в ТЦ Екатеринбурга. Сторонники подростковой субкультуры «ЧВК Редан» призывают сторонников избивать людей в торговых центрах уральской столицы.