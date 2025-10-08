Мебельный магазин обманул десятки свердловчан, вмешался Роспотребнадзор

В Екатеринбурге 20 человек пожаловались на магазин SV-мебель (ООО «Севилль»). Компания взяла деньги за заказы, однако саму мебель и технику так и не доставила и перестала выходить с покупателями на связь, сообщили в свердловском Роспотребнадзоре.
«Для защиты прав граждан специалисты Северного Екатеринбургского отдела Управления Роспотребнадзора подготовили проект группового искового заявления к ООО „Севилль“», — сообщается в telegram-канале ведомства. Роспотребнадзор также ищет и других пострадавших клиентов организации.
За 2024 год число жалоб на нарушение прав потребителей в Екатеринбурге выросло на 23%. Большая часть из них связана с нарушением прав потребителей в сфере торговли. Также в списке оказались жалобы на связь и ЖКХ.
