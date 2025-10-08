08 октября 2025

Пассажирам в Кольцово дали самостоятельно регистрироваться на рейсы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Аэропорт оснастят десятью стойками самообслуживания
Аэропорт оснастят десятью стойками самообслуживания

В екатеринбургском аэропорту Кольцово прокачали систему самостоятельной сдачи багажа, и теперь она может регистрировать пассажиров на рейс и распечатывать посадочные талоны. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

«На вооружение нашего аэропорта начали поступать киоски сервиса BAGS ID нового поколения. Если раньше сервис позволял путешественникам только самостоятельно сдать багаж, то теперь с помощью инновационной системы можно зарегистрироваться на рейс, а также распечатать посадочный», — пояснили там.

Всего в терминале А планируют установить десять новых киосков самообслуживания. Они расположены рядом со стойкой регистрации №39. Воспользоваться сервисом можно в те же сроки, что и при онлайн-регистрации.

