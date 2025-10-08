В екатеринбургском аэропорту Кольцово прокачали систему самостоятельной сдачи багажа, и теперь она может регистрировать пассажиров на рейс и распечатывать посадочные талоны. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
«На вооружение нашего аэропорта начали поступать киоски сервиса BAGS ID нового поколения. Если раньше сервис позволял путешественникам только самостоятельно сдать багаж, то теперь с помощью инновационной системы можно зарегистрироваться на рейс, а также распечатать посадочный», — пояснили там.
Всего в терминале А планируют установить десять новых киосков самообслуживания. Они расположены рядом со стойкой регистрации №39. Воспользоваться сервисом можно в те же сроки, что и при онлайн-регистрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!