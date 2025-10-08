08 октября 2025

Перевозчики Екатеринбурга насобирали за месяц многомиллионный штраф

Мэрия Екатеринбурга оштрафовала перевозчиков на 14,8 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Нарушения нашли у восьми перевозчиков
Нарушения нашли у восьми перевозчиков Фото:

Восьмерым перевозчикам в Екатеринбурге за сентябрь выписали штрафов на 14,8 миллиона рублей. Претензии от мэрии касаются состояния транспорта и соблюдения расписания, рассказали в пресс-службе администрации.

«За этот период специалистами было проведено 6575 выездных проверочных мероприятий на предмет соблюдения условий муниципального контракта. В итоге были выписаны штрафы на общую сумму 14.826.000», — пояснили в мэрии.

Основные претензии к перевозчикам: плохое санитарное состояние машин, недовыпуск их на линию, несоблюдение времени последнего рейса, отсутствие кондуктора и ДТП по вине водителя перевозчика. Штрафы касаются автобусов, троллейбусов и трамваев.

© Служба новостей «URA.RU»
