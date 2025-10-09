Организатор БДСМ-вечеринок (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Станислав Словиковский, осужденный за оскорбление чувств верующих, возрождает тусовки в Екатеринбурге. Но вместо направленности 18+ они превратились в концерты-перформансы. На одном из таких шоу побывал корреспондент URA.RU.
Вопросы к Словиковскому появлялись особенно часто в 2024 году. Сначала организатор устроил скандальную вечеринку в клубе «Фабрика», затем появилась информация о тусовке на загородной базе в Белоярском, а чуть позже всплыл факт, что взрослый ивент проходил и в Окружном доме офицеров. Все это в дальнейшем стало поводом для обысков и возбуждения уголовного дела по статье оскорбления чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ). В августе 2025 года Словиковского приговорили к 200 часам обязательных работ. Также он заявлял, что намерен посвятить себя искусству во всех его формах и проявлениях — кино, театр, музыка, фэшн, видеоарт.
Долгое время одного из самых ярких ивентщиков не было слышно, но в начале октября он сообщил, что в «Фабрике» пройдет «любопытное вечернее представление». Попасть на него можно было бесплатно — по пригласительным, которых было 100 штук.
8 октября возле клуба образовалась толпа желающих посмотреть на новый перформанс от Словиковского. Преодолев охрану, посетителям открылось дымное пространство в розово-синем цвете. Стены были украшены огромными полотнами полиэтилена. Несмотря на то, что места были ограничены, по итогу в «Фабрику» стеклось не менее 200 человек всех возрастов, в зале можно даже было заметить детей. Среди зрителей оказались как постоянные поклонники творчества Словиковского, так и новые лица, привлеченные необычным форматом и бесплатным входом.
Обещанный перформанс начался с задержкой в 35 минут. Первой на импровизированной сцене появилась группа девушек в полиэтилене, а следом к ним присоединился саксофонист, исполнивший джазовую импровизацию. Вслед за этим зрителей ждали диджейский сет, пара, танцующая танго, выступление которой сопровождалось барабанщиками, номер девушки с арфой и акробатический номер воздушной гимнастки.
В отличие от прежних мероприятий Соловиковского, новый формат полностью исключал элементы эротики и провокаций. Атмосфера напоминала скорее современную арт-инсталляцию и музыкально-танцевальное попурри, чем привычную вечеринку. Заметно также, что организатор сделал ставку на перформанс и световое шоу.
