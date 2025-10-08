Труп свердловчанина нашли в озере

Тело вытащили водолазы
В одном из водоемов Тавдинского муниципального округа (Свердловская область) 8 октября спасатели обнаружили труп мужчины. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«На акватории озера Тумба в Тавдинском муниципальном округе обнаружено и извлечено из воды тело мужчины», — пояснили там. Водоем находится недалеко от поселка Русаковский.
Подробности не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу областного СУ СКР, ответ ожидается.
