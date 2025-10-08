08 октября 2025

Яйца и помидоры подорожали в Свердловской области

В Свердловской области помидоры подорожали на 3,7% за неделю
© Служба новостей «URA.RU»
Среди всех товаров помидоры подорожали заметнее всего
Среди всех товаров помидоры подорожали заметнее всего Фото:

В Свердловской области за неделю выросли цены на помидоры, бананы, куриные яйца, макароны и другие продукты. Актуальную статистику опубликовал Свердловскстат. 

Так, килограмм помидоров, по данным на 29 сентября, в среднем продавали за 178,97 рубля. К 6 октября их стоимость выросла до 185,61 рубля (+3,7%). Килограмм бананов стал стоить 141,81 рубля в среднем вместо 137,85 рубля (+2,87%). 

Десяток яиц к началу октября подорожал на 1,66% — до 86,16 рубля в среднем. Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость яиц варьируется в зависимости от сезонного спроса и качества продукции. 

Также выросла стоимость сливочного масла — до 1160,71 рубля в среднем (+0,59%), макарон — до 127,79 рубля в среднем (+0,62%). Черный чай подешевел на 0,7% и стал стоить 1401,36 рубля в среднем вместо 1411,35 рубля за килограмм. 

© Служба новостей «URA.RU»
