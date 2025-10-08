08 октября 2025

Екатеринбург попал в список самых привлекательных городов для переезда

Екатеринбург оказался в списке самых привлекательных городов для переезда. Переехать в уральскую столицу, по данным исследования консалтинговой компании «Яков и Партнеры» и холдинга «Ромир», хотят 16% опрошенных.

«Каждый пятый опрошенный рассматривает возможность смены места жительства. Наиболее привлекательными направлениями респонденты называют Москву и Санкт-Петербург (32%), Краснодар, Сочи, а также Крым (21%), Казань, Екатеринбург, Новосибирск и Нижний Новгород (около 16%)», — сообщает РБК.

Ключевым фактором россияне считают экономическую составляющую. Не менее важно и качество городской среды. Больше 70% опрошенных к основным преимуществам относят наличие общественных пространств, зон отдыха и магазинов рядом с домом.

Исследование также показало, что любовь к родному городу делает людей счастливыми (77%). При этом среди тех, кто не любит свое место проживания, доля счастливых лишь 36%.

