08 октября 2025

Для жителей двух микрорайонов Екатеринбурга откроют новый выезд

Мост откроют в октябре
В Екатеринбурге скоро появится новый выезд из Компрессорного и Лечебного микрорайонов. Рабочие заканчивают строительство моста по переулку Низовому, который проходит через железную дорогу. Он заменит два устаревших путепровода, рассказали в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время объект готов на 95%. Движение планируется открыть до конца октября», — сказал директор компании-подрядчика «Бридж» Владислав Новиков.

Длина моста составляет 102,7 метра. Дорогу со скоростью 40 километров в час сделали двухполосной, ширина каждой полосы — 3,5 метра. Для пешеходов на мосту обустроили тротуар с шириной три метра.

Ранее URA.RU сообщало о планах мэрии построить мост через Исеть неподалеку от «Максидома». Рядом возведут жилой комплекс на 53,6 тысячи квадратных метров для 2,55 тысячи человек. Подробнее о проекте — в отдельном материале URA.RU.

