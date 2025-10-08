Полпред Жога меняет формат Совета молодежной политики

В Екатеринбурге меняется формат работы Совета по молодежной политике при полномочном представителе президента в УрФО. Такое решение принял полпред Артем Жога.
Прием заявок идет до 30 октября. Это могут сделать уральцы от 14 до 35 лет. В числе кандидатов ждут специалистов из разных сфер: врачей и педагогов, предпринимателей, инженеров, айтишников, общественных деятелей, волонтеров и представителей креативных индустрий.
«Считаю, что участниками Совета должны стать активные, инициативные представители молодого поколения. Ребята, которые ориентированы на практическую работу и конкретный результат, готовые вкладывать силы в развитие муниципалитетов, регионов и всего округа», — отметил Артем Жога. Первое заседание нового состава состоится до конца года.
