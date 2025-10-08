08 октября 2025

В Екатеринбурге внезапно скончался арестант СИЗО-1

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина умер в конце сентября
Мужчина умер в конце сентября Фото:

В Екатеринбурге скончался 29-летний заключенный СИЗО-1 Роман И., сообщил источник URA.RU, близкий к силовой среде. Эти сведения агентству подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«Обвиняемый по ч. 4 ст. 228 УК РФ Роман И. содержался в СИЗО-1 с 5 августа. У него имелись тяжелые хронические заболевания, он находился под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.

При проведении обследования в изоляторе у Романа выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи. 20 сентября его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня арестант скончался в областной психиатрической больнице.

«Смерть обвиняемого не носит криминального характера. По данному факту проводится служебная проверка», — отметили в ГУФСИН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге скончался 29-летний заключенный СИЗО-1 Роман И., сообщил источник URA.RU, близкий к силовой среде. Эти сведения агентству подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «Обвиняемый по ч. 4 ст. 228 УК РФ Роман И. содержался в СИЗО-1 с 5 августа. У него имелись тяжелые хронические заболевания, он находился под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве. При проведении обследования в изоляторе у Романа выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи. 20 сентября его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня арестант скончался в областной психиатрической больнице. «Смерть обвиняемого не носит криминального характера. По данному факту проводится служебная проверка», — отметили в ГУФСИН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...