В Екатеринбурге внезапно скончался арестант СИЗО-1

В Екатеринбурге скончался 29-летний заключенный СИЗО-1 Роман И., сообщил источник URA.RU, близкий к силовой среде. Эти сведения агентству подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«Обвиняемый по ч. 4 ст. 228 УК РФ Роман И. содержался в СИЗО-1 с 5 августа. У него имелись тяжелые хронические заболевания, он находился под наблюдением врачей», — сообщили в ведомстве.
При проведении обследования в изоляторе у Романа выявили заболевание, требующее специализированной медицинской помощи. 20 сентября его направили в стационар городской больницы. Через четыре дня арестант скончался в областной психиатрической больнице.
«Смерть обвиняемого не носит криминального характера. По данному факту проводится служебная проверка», — отметили в ГУФСИН.
