В Совфеде раскрыли, когда повысят призывной возраст для россиян

Сенатор Бондарев: законопроект о повышении призывного возраста россиян планируют принять весной

03 марта 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Призывной возраст для россиян может повыситься уже этой весной, рассказал сенатор Виктор Бондарев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Законопроект, повышающий призывной возраст, могут принять уже этой весной. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В таком случае, новый порядок призыва начнет действовать уже осенью 2023 года. «Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Виктор Бондарев журналисту РИА Новости. Ранее с предложением повысить призывной возраст выступал министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил увеличить возраст призыва с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 лет до 30.

Законопроект, повышающий призывной возраст, могут принять уже этой весной. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В таком случае, новый порядок призыва начнет действовать уже осенью 2023 года. «Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Виктор Бондарев журналисту РИА Новости. Ранее с предложением повысить призывной возраст выступал министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил увеличить возраст призыва с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 лет до 30.