02 марта 2023

В Совфеде раскрыли, когда повысят призывной возраст для россиян

Сенатор Бондарев: законопроект о повышении призывного возраста россиян планируют принять весной
© Служба новостей «URA.RU»
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Призывной возраст для россиян может повыситься уже этой весной, рассказал сенатор Виктор Бондарев Фото:

Законопроект, повышающий призывной возраст, могут принять уже этой весной. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В таком случае, новый порядок призыва начнет действовать уже осенью 2023 года.

«Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Виктор Бондарев журналисту РИА Новости.

Ранее с предложением повысить призывной возраст выступал министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил увеличить возраст призыва с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 лет до 30.

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Законопроект, повышающий призывной возраст, могут принять уже этой весной. Об этом рассказал глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. В таком случае, новый порядок призыва начнет действовать уже осенью 2023 года. «Законопроект, вводящий данные изменения, планируется внести этой весной. В таком случае мы надеемся принять его в нынешнюю весеннюю сессию, а вступит он в силу в случае принятия предположительно грядущей осенью», — сказал Виктор Бондарев журналисту РИА Новости. Ранее с предложением повысить призывной возраст выступал министр обороны Сергей Шойгу. Он предложил увеличить возраст призыва с 18 лет до 21 года, а предельный — с 27 лет до 30.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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