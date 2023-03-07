Правительство Курганской области готово потратить на саморекламу миллионы рублей

Видеоролики о деятельности правительства Курганской области должны транслироваться по ТВ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области проводится аукцион на оказание услуг по созданию и размещению информации на телевидении о деятельности правительства и губернатора региона. Стоимость (максимальная) контракта немногим превышает 4 млн рублей, указано на портале Единой информационной системы в сфере закупок.

«Объект закупки: оказание услуг по созданию и размещению информации (производство и трансляция телевизионных программ, сюжетов и иных социально ориентированных видеоматериалов) на общероссийском обязательном общедоступном телевизионном канале, вещающем на территории Курганской области. Начальная цена: 4 185 458,33 коп.», — указано в документах.

В техзадании говорится, что общая продолжительность телевизионных продуктов тематической направленности — 325 минут. Ролики могут выходить как в утреннем и дневном, так и в вечернем блоках. Кроме того, по требованию заказчика, отдельные видеоматериалы могут транслироваться в каждом блоке не менее трех раз в день выхода в эфир. Основной тематикой сюжетов станет информирование о деятельности губернатора и правительства Курганской области, а также решение актуальных проблем зауральцев. Победитель аукциона приступит к выполнению задач сразу после заключения контракта. Договор будет действовать до 25 декабря.

На сегодняшний день прием заявок завершен. Закупка переведена на этап «Работа комиссии». Примечательно, что сумма, которую зауральские власти готовы тратить на создание и трансляцию телепрограмм о губернаторе и правительстве региона, существенно не менялась несколько лет. Телеканал на протяжении длительного периода выбирают при помощи аукциона.