Власти наградили курганцев за «новогоднее настроение»

В мэрии подвели итоги новогодних конкурсов Фото: Александр Кадников © URA.RU

В мэрии Кургана наградили жителей за украшение дворов, балконов и фасадов зданий к началу этого года. В конкурсе по оформлению новогодних площадок участвовали почти два десятка ТОСов. Лучше всего свои территории преобразили «Утяк Южный», «Заозерный. Возрождение» и «Нижняя Утятка».

«Подвели итоги новогодних конкурсов и сказали „спасибо“ всем, кто этой зимой дарил курганцам сказочное настроение. Это предприниматели, школы, детские сады, ТОСы и просто неравнодушные жители города — благодаря им праздничная атмосфера этой зимой ощущалась в каждом уголке города», — написала мэр Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

В мэрии наградили и компании, которые за свой счет украшали фасады зданий. Лучше всего, по мнению властей, здание оформила Курганская областная клиническая больница. Отметили также магазин «Пур Пур бар флористика, завод «Зауральские напитки» и мебельную фабрику «Вега». В отдельной номинации наградили жителей, которые украсили свои дворы по адресам Пичугина, 21, 1-й микрорайон, 12 и Достоевского, 57.