Зять курганского сенатора стал главой местного союза промышленников

10 марта 2023 в 11:51 Размер текста - 17 +

В курганском РСПП выбрали нового главу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Зять сенатора Сергея Муратова Юрий Авдалов стал главой местного отделения союза промышленников. Об этом сообщили местные СМИ после заседания регионального отделения. «10 марта на внеочередном заседании промышленников избрали нового главу РСПП. Им стал председатель совета директоров курганского завода дорожных машин Юрий Авдалов», — сообщает портал «Область 45». Нового главу выбрали единогласно. Выборы главы совета пришлось назначить из-за ухода предыдущего председателя в отставку. 22 февраля заявление об уходе с должности написал менеджер завода «Синтез» Борис Жоров. Юрий Авдалов является мужем младшей дочери курганского сенатора Сергея Муратова. Согласно открытым источникам, Ксения Авдалова владеет 100% акций предприятия, которое является учредителем завода Кургандормаш. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов лишился поста председателя курганского отделения РСПП. После его ухода с должности, главой был выбран Жоров.

Зять сенатора Сергея Муратова Юрий Авдалов стал главой местного отделения союза промышленников. Об этом сообщили местные СМИ после заседания регионального отделения. «10 марта на внеочередном заседании промышленников избрали нового главу РСПП. Им стал председатель совета директоров курганского завода дорожных машин Юрий Авдалов», — сообщает портал «Область 45». Нового главу выбрали единогласно. Выборы главы совета пришлось назначить из-за ухода предыдущего председателя в отставку. 22 февраля заявление об уходе с должности написал менеджер завода «Синтез» Борис Жоров. Юрий Авдалов является мужем младшей дочери курганского сенатора Сергея Муратова. Согласно открытым источникам, Ксения Авдалова владеет 100% акций предприятия, которое является учредителем завода Кургандормаш. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор Муратов лишился поста председателя курганского отделения РСПП. После его ухода с должности, главой был выбран Жоров.