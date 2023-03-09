Заместителя мэра курганского округа ищут по объявлению. Скрин

10 марта 2023 в 19:37 Размер текста - 17 +

Первый замглавы Куртамышского округа будет контролировать стройки и пожарную безопасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области кандидатов на пост первого заместителя главы Куртамышского округа ищут по объявлению на сайте. Вакансия опубликована на государственном портале «Работа в России». «Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области. Вакансия: первый заместитель главы. Полная занятость. Зарплата до 22 838 рублей», — указано в объявлении. У кандидата должно быть высшее образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. Стаж муниципальной службы — не менее четырех лет. Первый замглавы контролирует выбор участков под строительство, изготовление проектов, ход строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию. Чиновник на этой должности координирует работу органов управления и структур округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области искали на сайте объявлений по поиску работы. Десятки вакансий были опубликованы на портале SuperJob.ru. Вакансия размещена на федеральном портале Скриншот с портала «Работа в России»

В Курганской области кандидатов на пост первого заместителя главы Куртамышского округа ищут по объявлению на сайте. Вакансия опубликована на государственном портале «Работа в России». «Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области. Вакансия: первый заместитель главы. Полная занятость. Зарплата до 22 838 рублей», — указано в объявлении. У кандидата должно быть высшее образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. Стаж муниципальной службы — не менее четырех лет. Первый замглавы контролирует выбор участков под строительство, изготовление проектов, ход строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию. Чиновник на этой должности координирует работу органов управления и структур округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области искали на сайте объявлений по поиску работы. Десятки вакансий были опубликованы на портале SuperJob.ru.