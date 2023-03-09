09 марта 2023

Заместителя мэра курганского округа ищут по объявлению. Скрин

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Конференция ЕР. Курган, чиновники, заседание, депутаты
Первый замглавы Куртамышского округа будет контролировать стройки и пожарную безопасность Фото:

В Курганской области кандидатов на пост первого заместителя главы Куртамышского округа ищут по объявлению на сайте. Вакансия опубликована на государственном портале «Работа в России».

«Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области. Вакансия: первый заместитель главы. Полная занятость. Зарплата до 22 838 рублей», — указано в объявлении. У кандидата должно быть высшее образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. Стаж муниципальной службы — не менее четырех лет.

Первый замглавы контролирует выбор участков под строительство, изготовление проектов, ход строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию. Чиновник на этой должности координирует работу органов управления и структур округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности.

Ранее URA.RU писало, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области искали на сайте объявлений по поиску работы. Десятки вакансий были опубликованы на портале SuperJob.ru.

В администрацию Куртамышского округа требуется первый замглавы: вакансия, скриншот
Вакансия размещена на федеральном портале

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В Курганской области кандидатов на пост первого заместителя главы Куртамышского округа ищут по объявлению на сайте. Вакансия опубликована на государственном портале «Работа в России». «Администрация Куртамышского муниципального округа Курганской области. Вакансия: первый заместитель главы. Полная занятость. Зарплата до 22 838 рублей», — указано в объявлении. У кандидата должно быть высшее образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. Стаж муниципальной службы — не менее четырех лет. Первый замглавы контролирует выбор участков под строительство, изготовление проектов, ход строительных работ и ввод объектов в эксплуатацию. Чиновник на этой должности координирует работу органов управления и структур округа по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности. Ранее URA.RU писало, что начальников отделов и управлений, главных и ведущих специалистов в структуры правительства Курганской области искали на сайте объявлений по поиску работы. Десятки вакансий были опубликованы на портале SuperJob.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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