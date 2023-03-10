Мужчина пропал 9 марта в районе Дома Обороны (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени не могут найти 57-летнего мужчину, местоположение которого последний раз было известно 9 марта. С просьбой о помощи в поисках обратился в поисково-спасательный отряд «Тюмень Регион Спас».

«Пропал Пономарев Сергей Александрович 1966 года рождения. Тюмень, район „Дом обороны“. С 9 марта 2023 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза зеленые», — указано в ориентировке.

Мужчину также можно опознать по одежде. В последний раз его видели в черной болоньевой куртке, темно-синих джинсах и бежевых полуботинках. Всех обладающих информацией о возможном местонахождении пропавшего просят позвонить на горячую линию поискового отряда по номеру 8-800-600-59-52 или в полицию.