В Курганской области закрыли федеральную трассу

Курганская Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим». Предупреждение появилось на сайте УГИБДД региона.
«Введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автодороге федерального значения „Подъезд к г. Ишим“», — сообщили в полиции. Запрет был введен 15 марта в 11 часов из-за непогоды.
Меры ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения. По данным сотрудников ГИБДД, в Макушинском и Частоозерском округах сложилась непростая обстановка на автодорогах. «Наблюдается низовая метель и сильный гололед, создающие реальную угрозу безопасности дорожного движения», — привели подробности в ГИБДД.
В настоящее время на дорогах работают коммунальные службы. О времени снятия запрета сообщат дополнительно.
Ранее URA.RU сообщали, что ГИБДД ввела ограничения в регионе. Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий.
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