В Курганской области закрыли федеральную трассу

15 марта 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Курганская ГИБДД ввела ограничения на федеральной трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим». Предупреждение появилось на сайте УГИБДД региона. «Введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автодороге федерального значения „Подъезд к г. Ишим“», — сообщили в полиции. Запрет был введен 15 марта в 11 часов из-за непогоды. Меры ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения. По данным сотрудников ГИБДД, в Макушинском и Частоозерском округах сложилась непростая обстановка на автодорогах. «Наблюдается низовая метель и сильный гололед, создающие реальную угрозу безопасности дорожного движения», — привели подробности в ГИБДД. В настоящее время на дорогах работают коммунальные службы. О времени снятия запрета сообщат дополнительно. Ранее URA.RU сообщали, что ГИБДД ввела ограничения в регионе. Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий.

Курганская Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим». Предупреждение появилось на сайте УГИБДД региона. «Введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автодороге федерального значения „Подъезд к г. Ишим“», — сообщили в полиции. Запрет был введен 15 марта в 11 часов из-за непогоды. Меры ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения. По данным сотрудников ГИБДД, в Макушинском и Частоозерском округах сложилась непростая обстановка на автодорогах. «Наблюдается низовая метель и сильный гололед, создающие реальную угрозу безопасности дорожного движения», — привели подробности в ГИБДД. В настоящее время на дорогах работают коммунальные службы. О времени снятия запрета сообщат дополнительно. Ранее URA.RU сообщали, что ГИБДД ввела ограничения в регионе. Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий.