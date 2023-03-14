14 марта 2023

В Курганской области закрыли федеральную трассу

© Служба новостей «URA.RU»
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Монтаж купели. Курган, дпс
Курганская ГИБДД ввела ограничения на федеральной трассе Фото:

Курганская Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим». Предупреждение появилось на сайте УГИБДД региона.

«Введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автодороге федерального значения „Подъезд к г. Ишим“», — сообщили в полиции. Запрет был введен 15 марта в 11 часов из-за непогоды.

Меры ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения. По данным сотрудников ГИБДД, в Макушинском и Частоозерском округах сложилась непростая обстановка на автодорогах. «Наблюдается низовая метель и сильный гололед, создающие реальную угрозу безопасности дорожного движения», — привели подробности в ГИБДД.

В настоящее время на дорогах работают коммунальные службы. О времени снятия запрета сообщат дополнительно.

Ранее URA.RU сообщали, что ГИБДД ввела ограничения в регионе. Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий.

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Курганская Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения пассажирского транспорта на федеральной автодороге «Подъезд к г. Ишим». Предупреждение появилось на сайте УГИБДД региона. «Введено временное ограничение движения пассажирского транспорта на автодороге федерального значения „Подъезд к г. Ишим“», — сообщили в полиции. Запрет был введен 15 марта в 11 часов из-за непогоды. Меры ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения. По данным сотрудников ГИБДД, в Макушинском и Частоозерском округах сложилась непростая обстановка на автодорогах. «Наблюдается низовая метель и сильный гололед, создающие реальную угрозу безопасности дорожного движения», — привели подробности в ГИБДД. В настоящее время на дорогах работают коммунальные службы. О времени снятия запрета сообщат дополнительно. Ранее URA.RU сообщали, что ГИБДД ввела ограничения в регионе. Водителей предупредили об ухудшении дорожных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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