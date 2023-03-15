В Тюменской области общественница забирала часть зарплат у слепых

Половину зарплат инвалидов женщина отправляла на нужды организации Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Председатель местной организации «Всероссийского общества слепых» в Голышмановском районе (Тюменская область) Любовь Ивановец забирала часть зарплат у инвалидов, трудоустроенных по квотам. Информация об этом представлена на сайте районного суда. Общественница была признана виновной в мошенничестве.

«66-летняя председатель местной организации „Всероссийского общества слепых“ Любовь Ивановец, будучи наделенной полномочиями по трудоустройству инвалидов в счет квот, путем обмана похитила деньги, принадлежащие одной из сотрудниц. Общая сумма — почти 111 000 рублей. Женщина приговорена к трем годам лишения свободы условно», — сообщается на сайте Голышмановского районного суда.

Как следует из судебного акта, потерпевшая работала помощником Ивановец. При трудоустройстве председатель сообщила, что ее зарплата будет около 3 000 рублей. При этом карточкой сотрудницы распоряжалась начальница: снимала с нее деньги и передавала женщине.

В какой-то момент работник решила подключить мобильное приложение банка, после чего узнала, что ежемесячно получает на карту 8 500 рублей. На вопрос, куда пропадает разница в суммах, председатель ответила, что забирает эти деньги на нужды организации. Как показало следствие, с подобной ситуацией столкнулись еще несколько инвалидов.

В суде Ивановец объяснила, что организация получает минимальное финансирование. Поэтому половину зарплат квотников было решено направлять на организацию мероприятий и помощь нуждающимся членам Общества. При этом инвалиды работали меньше, чем указано в их трудовых договорах.

Как посчитал суд, доводы председателя не снимают с нее вины. Кроме того, в ее действиях нашли корысть: проводя мероприятия на «зарплатные» деньги, она повышала показатели своей работы, что должно было помочь ей переизбраться на новый срок и продолжить получать зарплату, как руководителю.