Чиновника из Салехарда готовят на пост в мэрию Нового Уренгоя. Инсайд

21 марта 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

Очередной салехардский управленец может получить должность в администрации газовой столицы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ставленник губернатора ЯНАО — замглавы Нового Уренгоя Стас Чернавских — готовит чиновника из Салехарда на пост руководителя управления молодежной политики в газовой столице. С прошлым руководителем новоуренгойской «молодежки» Павлом Бухаровым Чернавских не захотел продлевать контракт. Таким образом он усиливает позиции, формируя команду сторонников, с которыми сможет завершить социальную реформу, ставшую предлогом его отправки в Новый Уренгой из столицы Ямала, сообщает источник URA.RU. «Говорят, что в мэрии Нового Уренгоя очередной пост займет выходец из Салехарда. Возможно Чернавских пригласит кого-то со своего прошлого места работы — департамента культуры. В любом случае должность управленца молодежной политики открыта, а местных чиновников на нее не рассматривают», — сообщил источник. Косвенно слова инсайдера подтверждает тот факт, что недавно Чернавских назначил на пост главы управления спорта в Новом Уренгое чиновника из Салехарда Максима Белова. При этом ранее на эту должность проводился конкурс среди местных спортэлит. По словам собеседника агентства, назначение «столичных» управленцев в новоуренгойской мэрии подрывает доверие правительства к городским чиновникам. Складывается ощущение, что приезжие политики руководят сферами города лучше местных. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ставленник губернатора ЯНАО — замглавы Нового Уренгоя Стас Чернавских — готовит чиновника из Салехарда на пост руководителя управления молодежной политики в газовой столице. С прошлым руководителем новоуренгойской «молодежки» Павлом Бухаровым Чернавских не захотел продлевать контракт. Таким образом он усиливает позиции, формируя команду сторонников, с которыми сможет завершить социальную реформу, ставшую предлогом его отправки в Новый Уренгой из столицы Ямала, сообщает источник URA.RU. «Говорят, что в мэрии Нового Уренгоя очередной пост займет выходец из Салехарда. Возможно Чернавских пригласит кого-то со своего прошлого места работы — департамента культуры. В любом случае должность управленца молодежной политики открыта, а местных чиновников на нее не рассматривают», — сообщил источник. Косвенно слова инсайдера подтверждает тот факт, что недавно Чернавских назначил на пост главы управления спорта в Новом Уренгое чиновника из Салехарда Максима Белова. При этом ранее на эту должность проводился конкурс среди местных спортэлит. По словам собеседника агентства, назначение «столичных» управленцев в новоуренгойской мэрии подрывает доверие правительства к городским чиновникам. Складывается ощущение, что приезжие политики руководят сферами города лучше местных.