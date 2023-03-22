Ямалец с психическими отклонениями задушил родственницу электрическим шнуром

23 марта 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

После экспертизы суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель ямальского поселка Яр-Сале задушил электрическим шнуром сою родственницу. Об этом в своем telegram-канале сообщает окружное управление СК России. «25 февраля 2022 года в селе Яр-Сале Ямальского района в квартире обнаружено тело местной жительницы. Следствие установило, что накануне утром к погибшей заходил ее родственник. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость задушил хозяйку квартиры электрошнуром и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Во время предварительного следствия эксперты провели экспертизу, в ходе которой установили, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Из-за диагноза мужчина не способен осознавать свои поступки и их социальные последствия. Суд приговорил его к принудительному лечению в психиатрической медицинской организации. Ранее URA.RU рассказало еще об одном похожем случае. Ямалец с психическими отклонениями убил собственную мать, нанеся ей 99 ударов ножом.

Житель ямальского поселка Яр-Сале задушил электрическим шнуром сою родственницу. Об этом в своем telegram-канале сообщает окружное управление СК России. «25 февраля 2022 года в селе Яр-Сале Ямальского района в квартире обнаружено тело местной жительницы. Следствие установило, что накануне утром к погибшей заходил ее родственник. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость задушил хозяйку квартиры электрошнуром и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Во время предварительного следствия эксперты провели экспертизу, в ходе которой установили, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Из-за диагноза мужчина не способен осознавать свои поступки и их социальные последствия. Суд приговорил его к принудительному лечению в психиатрической медицинской организации. Ранее URA.RU рассказало еще об одном похожем случае. Ямалец с психическими отклонениями убил собственную мать, нанеся ей 99 ударов ножом.