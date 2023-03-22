22 марта 2023
21 марта 2023

Ямалец с психическими отклонениями задушил родственницу электрическим шнуром

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
После экспертизы суд освободил обвиняемого от уголовной ответственности Фото:

Житель ямальского поселка Яр-Сале задушил электрическим шнуром сою родственницу. Об этом в своем telegram-канале сообщает окружное управление СК России.

«25 февраля 2022 года в селе Яр-Сале Ямальского района в квартире обнаружено тело местной жительницы. Следствие установило, что накануне утром к погибшей заходил ее родственник. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость задушил хозяйку квартиры электрошнуром и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Во время предварительного следствия эксперты провели экспертизу, в ходе которой установили, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Из-за диагноза мужчина не способен осознавать свои поступки и их социальные последствия. Суд приговорил его к принудительному лечению в психиатрической медицинской организации.

Ранее URA.RU рассказало еще об одном похожем случае. Ямалец с психическими отклонениями убил собственную мать, нанеся ей 99 ударов ножом.

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Житель ямальского поселка Яр-Сале задушил электрическим шнуром сою родственницу. Об этом в своем telegram-канале сообщает окружное управление СК России. «25 февраля 2022 года в селе Яр-Сале Ямальского района в квартире обнаружено тело местной жительницы. Следствие установило, что накануне утром к погибшей заходил ее родственник. Между ними возник конфликт, в ходе которого гость задушил хозяйку квартиры электрошнуром и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении. Во время предварительного следствия эксперты провели экспертизу, в ходе которой установили, что обвиняемый страдает психическим расстройством. Из-за диагноза мужчина не способен осознавать свои поступки и их социальные последствия. Суд приговорил его к принудительному лечению в психиатрической медицинской организации. Ранее URA.RU рассказало еще об одном похожем случае. Ямалец с психическими отклонениями убил собственную мать, нанеся ей 99 ударов ножом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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